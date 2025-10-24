Сміливість бути собою як формула лідерства: як минув Український жіночий конгрес-2025
У четвер, 23 жовтня, у Києві відбувся Український жіночий конгрес-2025. Це головна національна платформа, що вже дев’ять років об’єднує лідерок і лідерів для просування гендерної рівності й розширення можливостей жінок.
Тема цьогорічного Конгресу – Сміливість бути собою.

Захід відкрила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. У своїй промові вона зазначила, що сміливість – не завжди гучна.
– Сміливість сучасної української жінки – це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто виглядає “звичайною”, а насправді вона надзвичайна. Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь! – сказала Кондратюк.
З вітальними виступами на Конгресі виступили перша леді України Олена Зеленська, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
Упродовж дня дискусії велися в чотирьох платформах: Сміливість бути першими, Сміливість бути видимими, Сміливість бути у владі, Сміливість бути різними.
Учасники почули історії сміливих жінок, які наважилися і змінили щось – у своєму житті, у своїй громаді, у своєму бізнесі, у своїй країні. Окрему увагу було приділено сміливості молодих людей, які вже змінюють країну, мислячи широко і діючи масштабно.
– Ми говорили про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є рушієм змін. Про те, як сміливість живить нашу стійкість і дає нам розвиватися попри обставини війни. Ми хочемо дати рольові моделі для молоді. Саме тому ми розповідаємо історії сміливості на всю країну. Видимість дуже важлива! – наголосила співзасновниця УЖК, нардепка Марія Іонова.
Усі сміливі історії Українського жіночого конгресу представлені на його офіційному сайті womenua.today.
На заході вручили відзнаку Конгресу за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства. Цьогоріч нагороду отримала 73-річна військовослужбовиця з бригади Азов Тетяна “Хрещена” Теплюк.
– Цього року переможницю визначала спільнота: люди мали можливість подавати свої заявки. Ми отримали майже 600 анкет з кандидатками з різних регіонів, представницями громадського сектору, військових, учителів. Ми обрали жінку, яка втілює жіночу сміливість і веде за собою – Хрещену, – зазначила співзасновниця і директорка УЖК Світлана Войцеховська.
Український жіночий конгрес проходить щорічно, він був заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади.
