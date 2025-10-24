У четвер, 23 жовтня, у Києві відбувся Український жіночий конгрес-2025. Це головна національна платформа, що вже дев’ять років об’єднує лідерок і лідерів для просування гендерної рівності й розширення можливостей жінок.

Тема цьогорічного Конгресу – Сміливість бути собою.

Як минув Український жіночий конгрес-2025

Захід відкрила співзасновниця Конгресу, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. У своїй промові вона зазначила, що сміливість – не завжди гучна.

– Сміливість сучасної української жінки – це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто виглядає “звичайною”, а насправді вона надзвичайна. Жінки-військові запалили нашу сміливість. І тепер сміливість передається як вогонь! – сказала Кондратюк.

З вітальними виступами на Конгресі виступили перша леді України Олена Зеленська, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Упродовж дня дискусії велися в чотирьох платформах: Сміливість бути першими, Сміливість бути видимими, Сміливість бути у владі, Сміливість бути різними.

Учасники почули історії сміливих жінок, які наважилися і змінили щось – у своєму житті, у своїй громаді, у своєму бізнесі, у своїй країні. Окрему увагу було приділено сміливості молодих людей, які вже змінюють країну, мислячи широко і діючи масштабно.

– Ми говорили про жінок, які є основою людського капіталу, і молодь, яка є рушієм змін. Про те, як сміливість живить нашу стійкість і дає нам розвиватися попри обставини війни. Ми хочемо дати рольові моделі для молоді. Саме тому ми розповідаємо історії сміливості на всю країну. Видимість дуже важлива! – наголосила співзасновниця УЖК, нардепка Марія Іонова. Усі сміливі історії Українського жіночого конгресу представлені на його офіційному сайті womenua.today. На заході вручили відзнаку Конгресу за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства. Цьогоріч нагороду отримала 73-річна військовослужбовиця з бригади Азов Тетяна “Хрещена” Теплюк. – Цього року переможницю визначала спільнота: люди мали можливість подавати свої заявки. Ми отримали майже 600 анкет з кандидатками з різних регіонів, представницями громадського сектору, військових, учителів. Ми обрали жінку, яка втілює жіночу сміливість і веде за собою – Хрещену, – зазначила співзасновниця і директорка УЖК Світлана Войцеховська. Український жіночий конгрес проходить щорічно, він був заснований у 2017 році. Завдяки діяльності Конгресу в Україні було, зокрема, скасовано заборону на 450 “чоловічих” професій для жінок, ухвалено гендерну квоту на виборах, жінки отримали доступ до вищої військової освіти та дозвіл обіймати бойові офіцерські посади. Читайте також Люди – головна сила України: Олена Фроляк модерувала панель на КМЕФ 2025 Фото: Український жіночий конгрес Джерело: Український жіночий конгрес

