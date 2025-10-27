Ученые из Института Макса Планка убеждены, что перевод часов на час вперед или назад вредит организму человека и может приводить к ухудшению здоровья. Ведь происходит вмешательство в биологические ритмы человека.

Зачем переводят часы несмотря на негативное влияние и откуда пошло это правило — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему переводят время в Украине: история перевода часов

Впервые предложил переводить стрелки часов один из основателей США и посол США во Франции Бенджамин Франклин. В 1784 году он в форме сатирического эссе выдвинул идею перевода часов, якобы с целью экономии свечей. Но тогда к ней никто не прислушался. Во второй раз этот вопрос поднял британский активист Уильям Уиллет, но его идея также не нашла поддержки.

Позднее к переводу времени мир все же вернулся. Это произошло в начале XX века. Первой страной, которая официально внедрила летнее время была Германия. Это было сделано для уменьшения расходов на электроэнергию после Первой мировой войны. Через два года идею поддержали в США, а впоследствии и большинство других стран.

В Украине практика перевода часов была внедрена в 1981 году, когда страна еще была частью Советского Союза. Официально это было закреплено постановлением № 509 от 13 мая 1996 года Кабинета Министров О порядке исчисления времени на территории Украины. Перевод часов на летнее и зимнее время в Украине был введен с целью эффективного использования светового дня и экономии энергоресурсов.

Основная причина перевода часов в Украине и перехода на летнее/зимнее время в те годы — это стремление максимально эффективно использовать естественный дневной свет для работы и бытовых нужд, что позволяло уменьшить потребление электроэнергии на освещение и отопление. Это также способствовало оптимизации рабочих часов в соответствии со световым днем.

Почему переходят на летнее время в Украине

После обретения независимости (в 1991 году) Украина приняла решение о сохранении данной традиции, поскольку стремилась интегрироваться в европейское сообщество и ориентировалась на стандарты стран Европы, ведь большинство из них также переводили часы на летнее и зимнее время.

Соблюдение аналогичного графика облегчало международное сотрудничество Украины с европейскими странами.

Почему Украина до сих пор переводит часы

Несмотря на то, что в 2024 году Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене сезонного перевода часов, этот документ до сих пор не был подписан президентом. Поэтому Украина продолжает практику перевода часов дважды в год.

В 2025 году переход на зимнее время состоялся в ночь с 25 на 26 октября. Стрелки часов традиционно были переведены на один час назад.

На данный момент Украина продолжает придерживаться практики перехода на летнее и зимнее время. Хотя эффективность этой практики продолжает быть предметом обсуждений.

