Учені з Інституту Макса Планка переконані, що переведення годинників на годину вперед або назад шкодять організму людини й може призводити до погіршення здоров’я. Адже відбувається втручання в біологічні ритми людини.

Навіщо переводять годинник попри негативний вплив та звідки пішло це правило — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому переводять час в Україні: історія переведення годинників

Вперше запропонував переводити стрілки годинника один із засновників США та посол США у Франції Бенджамін Франклін. У 1784 році він у формі сатиричного есе висунув ідею переведення годинників, начебто з метою економії свічок. Але тоді до неї ніхто не дослухався. Вдруге це питання порушив британський активіст Вільям Віллет, але його ідея також не знайшла підтримки.

Згодом до переведення часу світ все ж таки повернувся. Це сталося на початку XX століття. Першою країною, яка офіційно впровадила літній час була Німеччина. Це було зроблено для зменшення витрат на електроенергію після Першої світової війни. Через два роки ідею підтримали США, а згодом і більшість країн.

В Україні практика переведення годинників була впроваджена у 1981 році, коли країна ще була частиною Радянського Союзу. Офіційно це було закріплено постановою № 509 від 13 травня 1996 року Кабінету Міністрів Про порядок обчислення часу на території України.

Переведення годинників на літній та зимовий час в Україні мало на меті ефективніше використання світлового дня та економію енергоресурсів.

Основна причина переведення годинників в Україні та переходу на літній/зимовий час в ті роки — це прагнення максимально ефективно використовувати природне денне світло для роботи та побутових потреб, що дозволяло зменшити споживання електроенергії на освітлення та опалення. Це також сприяло оптимізації робочих годин відповідно до світлового дня.

Чому переходять на літній час в Україні

Після здобуття незалежності (у 1991 році) Україна ухвалила рішення про збереження цієї традиції, оскільки прагнула інтегруватися до європейської спільноти та орієнтувалася на стандарти країн Європи, адже більшість країн також переводять годинники на літній та зимовий час. Дотримання аналогічного графіку сприяло міжнародній співпраці України з європейськими країнами.

Чому Україна досі переводить годинники

Попри те, що у 2024 році Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №4201 про скасування сезонного переведення годинників, цей документ досі не був підписаний президентом. Тому Україна продовжує практику переведення годинників двічі на рік.

У 2025 році перехід на зимовий час відбувся у ніч з 25 на 26 жовтня. Стрілки годинників традиційно були переведені на одну годину назад.

На цей час Україна продовжує дотримуватися практики переходу на літній та зимовий час. Хоча ефективність цієї практики продовжує бути предметом обговорень.

