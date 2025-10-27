В Павлограде Днепропетровской области из-за последствий российских атак действуют графики стабилизационных отключений света.

Факты ICTV рассказывают, как узнать свою очередь.

Графики отключения света в Павлограде

Так, поставщиками электроэнергии в Павлограде являются компании Yasno и Центральная энергетическая компания (ЦЭК). Поэтому жители Павлограда графики отключения света могут посмотреть на сайте Yasno и сайте ЦЭК.

На сайте компании Yasno нужно выбрать город, свою улицу и номер дома. После ввода данных ниже появится график отключения света, где пустые ячейки будут означать, что свет есть, а серые ячейки с молнией — света нет.

На графике ниже отключение света для улицы Днепровская. Света не было два часа — с 16:00 до 18:00 включительно.

Если потребитель не может найти свою улицу на сайте Yasno, тогда нужно попробовать ввести старое название.

Также можно на телефон загрузить приложение Yasno, которое будет присылать уведомления о начале и окончании отключений света.

В ЦЭК просят потребителей рационально использовать электроэнергию: по возможности не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок — с 08:00 до 11:00 и с 19:00 до 23:00.

Для равномерного распределения баланса мощности три очереди потребителей распределяются на подочереди. Максимальное время отключения света составляет около четырех часов.

