У Павлограді Дніпропетровської області через наслідки російських атак діють графіки стабілізаційних відключень світла.

Факти ICTV розповідають, як дізнатися свою чергу.

Графіки відключення світла у Павлограді

Так, постачальниками електроенергії у Павлограді є компанії Yasno та Центральна енергетична компанія (ЦЕК). Тому жителі Павлограда графіки відключення світла можуть подивитися на сайті сайт Yasno та сайті ЦЕК.

На сайті компанії Yasno потрібно вибрати місто, свою вулицю та номер будинку. Після введення даних нижче з’явиться графіки відключення світла, де порожні клітинки означатимуть, що світло є, а сірі клітинки із блискавкою – світла нема.

На графіку нижче відключення світла для вулиці Дніпровська. Світла не було дві години – з 16:00 до 18:00 включно.

Якщо споживач не можете знайти свою вулицю на сайті Yasno, тоді треба спробувати ввести стару назву.

Також можна на телефон завантажити застосунок Yasno, який надсилатиме сповіщення про початок та закінчення відключень світла.

У ЦЕК просять споживачів раціонально користуватися електроенергією: за можливості не вмикати енергоємні прилади у години пікових навантажень – з 08:00 до 11:00 та з 19:00 до 23:00.

Задля рівномірного розподілення балансу потужності три черги споживачів розподіляються на підчерги. Максимальний час відключення світла складає близько чотирьох годин.

