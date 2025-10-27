В Украине 27 октября, в День украинской письменности и языка, прошел традиционный Радиодиктант национального единства. В 2025 году он получил название “Треба жити!” (“Надо жить!”).

Автором текста выступила писательница Евгения Кузнецова, а начитала его известная актриса Наталья Сумская.

Традиционно для украинского общества, написание прошло весело – начиная от ссор, связанных со скоростью и качеством начитки, которая не понравилась некоторым участникам, а также сложностью текста, наполненного диалектизмами сразу из разных частей Украины, – и до рефлексий после написания, которые вылились в творческие мемы и письменные шутки.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали все, что на данный момент известно о Радиодиктанте национального единства-2025.

О чем шла речь в тексте “Надо жить!” Радиодиктанта-2025

Суть текста, который использовали для Радиодиктанта в 2025 году, заключается в призыве к украинцам путешествовать и жить несмотря на все проблемы и невзгоды, которые существуют в нашей жизни.

Автор призывает наслаждаться приятными моментами и позволять себе переживать собственные эмоции.

В первом же предложении диктанта Кузнецова отсылает к известной пьесе Леся Подервянского, однако с некоторыми изменениями:

– Жить нужно интересно: читать книги, ходить в театр, дрессировать Пса Патрона, – начинает она.

Видео с записью Радиодиктанта этого года уже опубликовано, поэтому те, кто желает увидеть все своими глазами, могут посмотреть его здесь.

Диалекты в Радиодиктанте-2025: что вызвало возмущение соцсетей

Отметим, что диктант был наполнен словами различных украинских говоров и диалектов, среди которых:

Сукні з лелітками – речь идет о блестящих маленьких кружках, которыми украшают одежду и которые еще нередко называют пайетками.

Допіру – наречие, означающее то же, что и “только что”.

Питятко – в Закарпатье так называют маленьких цыплят.

Кияхи – початок кукурузы.

Не впівсили – наполовину силы или не в полную силу.

Між’яр’я – местность между двумя оврагами. Сложное слово из-за наличия двух апострофов.

Скнили – изнемогли от долгого и однообразного действа.

Гризота – душевные муки.

Кроме прочего, в диктанте по тексту Евгении Кузнецовой упоминаются баллистические ракеты, дроны и аббревиатура РЭБ (радиоэлектронная борьба).

Что сказали Евгения Кузнецова и Наталья Сумская о Радиодиктанте-2025

В интервью Радио Культура Кузнецова, анонсируя на тот момент еще будущий диктант, заявила, что тема этого текста отличается от тех, которые она раскрывает обычно.

– Я не представляю своих текстов без юмора, но в этот раз мне немного страшно выбрать именно такой тон. Поэтому хочу разделить ответственность с научным редактором или редактором диктанта – они помогут решить, будет ли это уместно, – пояснила она.

Автор поделилась, что боялась шутить на мрачные темы, ведь не хотела никого травмировать.

– Потому что даже если это о блэкаутах или других военных реалиях – все это трагично, но ирония для меня – единственный способ это пережить, – подытожила Евгения Кузнецова.

Между тем Наталья Сумская, комментируя текст этого года, отметила, что он был “особенно чувственным и трогательным”.

Она подчеркнула, что следила за тем, чтобы правильно делать паузы перед запятыми, и пыталась подсказывать слушателям, какой именно знак препинания стоит поставить в том или ином месте.

Также им было интересно прочитать весь текст в конце, ведь он, по ее мнению, оказался очень хорошим.

По ее мнению, все получилось хорошо.

Однако участники, которые активно делились своими впечатлениями, говорили, что некоторым из них темп показался слишком быстрым.

Сумская и сама об этом пошутила, сообщив, что получился “урок по скорописи немного”.

Тест на скорость: мемы и реакции на диктант

Одной из тех, кто громко прокомментировал радиодиктант этого года, стала рекордсменка по написанию радиодиктантов Кристина Гоянюк, которая отметила, что ей не понравились ни начитка, ни сам текст.

– Я даже боюсь высказать хоть что-то, чтобы не сказать что-то очень плохое. За 26 лет это первый диктант, который сбил меня с ног. Плохо прочитанный, и сам текст глупый, – резюмировала Гоянюк.

Во время трансляции ее комментарий прервали, однако позже, когда в сети поднялось возмущение по этому поводу, ей позволили завершить мысль:

“Этот Радиодиктант – если это можно назвать Радиодиктантом – я в этом году писала 26 раз. Предыдущие 25 лет были хорошие, порой очень хорошие тексты.

Хорошо продиктованные, особенно прошлогодний Радиодиктант, который зачитал Павел Вышебаба.

А в этом году – это ужас. То, что Наталья Сумская актриса театра – бесспорно, но нужно было найти человека, который мог бы правильно продиктовать, а не просто зачитать текст”.

На критику отреагировала сама автор – Евгения Кузнецова считает, что это, как и любые препятствия, только объединило украинцев между собой.

– Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом “Зачем там запятая?” Это диктант национального единства, вас предупреждали! – написала автор в Facebook.

В то же время в защиту Радиодиктанта высказалась украинская поэтесса родом из Луцка Татьяна Власова, которая подчеркнула, что хочет поддержать Наталью Сумскую, которая, по ее мнению, и сама понимает, что чтение диктанта не удалось, поэтому стоит не обострять ситуацию и не доводить до негатива.

– Мы же пишем Радиодиктант национального единства не для того, чтобы расстраиваться и ссориться. По сути, это хорошее развлечение, которое еще и имеет способность хорошо нас объединять. Сегодня миллионы людей одновременно писали на украинском – и это главное, – подытожила Власова.

Она напомнила, что все, кто писали диктант, имеют разные почерки, города, а сейчас, к сожалению, даже разные страны.

Однако даже это не помешало нам всем писать, спешить, смеяться, волноваться, немного возмущаться и немного списывать, пошутила поэтесса.

– Это какая-то удивительная способность этого Радиодиктанта – дарить ощущение единства, которое измеряешь не орфографически, а эмоционально. Собственно, сегодня хочется акцентировать именно на этом, – написала она.

Что известно о традиции Радиодиктанта национального единства

Традиция Радиодиктанта национального единства появилась в 2000 году. Команда Украинского Радио начала ее для объединения вокруг языка, однако за столько лет этот диктант превратился в крупнейший в мире украиноязычный флешмоб.

В 2024 году, по подсчетам Суспільного, к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек и около 10 тыс. писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

Автор диктанта этого года – Евгения Кузнецова, украинская писательница, доктор философии и переводчица.

Она является автором книг “Лестница” (книга года ВВС-2023), “Готовим в печали”, “Спросите Миечку” и исследования “Язык-меч: как говорила советская империя”.

Чтобы отправить свой диктант на проверку, вы можете воспользоваться как онлайн-вариантом, так и офлайн.

Для этого нужно отправить текст радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. На штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

Или же можно сфотографировать или отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

Электронные письма перестанут принимать, как только будет обнародован полный текст радиодиктанта.

Все присланные работы проверит профессиональная комиссия.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.