Российский диктатор Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного беспилотного аппарата Посейдон с ядерной энергетической установкой.

Что известно о ядерной торпеде Посейдон и на что способно оружие Апокалипсиса — узнавали Факты ICTV.

История торпеды Посейдон

Первое публичное появление Посейдона состоялось в сентябре 2015 года со ссылкой на источники Пентагона.

10 ноября 2015 года российский телеканал НТВ якобы случайно опубликовал страницу документа, содержащего информацию о секретной океанской многоцелевой системе под названием Статус-6.

На самом деле ЦРУ пришло к выводу, что утечка была сделана намеренно.

По данным Пентагона, Россия провела первый испытательный пуск Посейдона 27 ноября 2016 года с подводной лодки специального назначения Б-90 Саров.

Тогда испытания проводились в Северном Ледовитом океане.

Уже в начале 2018 года в Пентагоне публично признали российскую разработку новой межконтинентальной, ядерной, автономной подводной торпедой.

После публичного голосования в 2018 году оружие получило официальное название Посейдон.

Впоследствии, в январе 2019 года ВМФ России объявил о планах закупить по меньшей мере 30 беспилотных подводных аппаратов Посейдон для размещения их на четырех подводных лодках, две из которых будут служить на Северном флоте России, а еще две — на Тихоокеанском флоте.

Что такое торпеда Посейдон

Ранее известный под кодовым названием Статус-6, Посейдон — это автономный беспилотный летательный аппарат с ядерным двигателем, который может перемещаться под водой очень глубоко и очень быстро.

Посейдон имеет не более чем 20 м в длину и около 1,8 м в диаметре.

Он может достигать глубины до 1 км, но различные источники утверждают, что еще глубже. Посейдон может двигаться с удивительной скоростью 100 узлов (185 км/ч) и имеет эффективную дальность 8 690 морских км.

Оружие изготовлено из высокопрочных титановых сплавов, чтобы выдерживать глубоководное давление. Посейдон называют беспилотником, потому что он может управляться автономно, а также имеет возможность дистанционного перенаправления или остановки миссии после запуска.

Базово-пусковым носителем могут быть атомные подводные лодки — Белгород, Хабаровск и Ульяновск.

Эта ядерная боеголовка может путешествовать под волнами десятки тысяч километров, а затем взрываться у побережья, вызывая радиоактивное цунами.

Радиоактивная волна может уничтожить крупные мегаполисы, например Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Кроме того, торпеда может нести две мегатонные ядерные боеголовки, а этого более чем достаточно, чтобы уничтожить большой город.

Однако специалисты отмечают, что такого же эффекта можно достичь с помощью межконтинентальных баллистических ракет, которые существуют еще с 1960-х годов.

Сегодня существуют специальные сети спутников с инфракрасными датчиками, которые способны выявить вылет российских ракет, однако спутник не может увидеть, что именно происходит на океанских глубинах.

Торпеда Посейдон была специально сконструирована так, чтобы излучать очень мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более 100 км в час.

Эксперты о торпеде Посейдон

Как пишет National Interest, Посейдон является ничем иным, как морской версией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Он должен автономно преодолевать тысячи километров и взрываться у побережья вражеского города, чтобы вызванное цунами полностью уничтожило его.

Эксперты не понимают, зачем РФ наносить ядерный удар, например, по американскому городу с помощью подводного беспилотника (движущегося со скоростью 180 км/ч), если обычная МБР сделает это за 30 минут.

В России же пояснили еще в 2019 году, что ядерная торпеда сможет отомстить США за первый удар в случае, если американская система ПРО перехватит все российские межконтинентальные ракеты.

Что же касается силы и мощи, издание Euronews пишет, что мощность Посейдона может достигать 2 мегатонн. Это огромная мощь — в 100 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму (которая составляла около 15 килотонн).

Но эксперты успокаивают и подчеркивают, что угроза никоим образом не является реальной.

— Мы провели большую работу еще в сумасшедшие дни холодной войны относительно того, как это сделать — создать цунами с помощью ядерного оружия. Дело в том, что для большого цунами требуется огромное количество энергии — даже больше, чем можно получить от ядерного взрыва. Например, землетрясение может вызвать большее цунами, чем Посейдон, — отметил в комментариях изданию Еuronews технологический журналист, специализирующийся на обороне, Дэвид Хэмблинг.

