Російський диктатор Володимир Путін заявив про проведення випробувань підводного безпілотного апарата Посейдон із ядерною енергетичною установкою.

Що відомо про ядерну торпеду Посейдон та на що здатна зброя Апокаліпсиса – дізнавалися Факти ICTV.

Історія торпеди Посейдон

Перша публічна поява Посейдона відбулася у вересні 2015 року з посиланням на джерела Пентагону.

10 листопада 2015 року російський телеканал НТВ ніби випадково оприлюднив сторінку документа, що містить інформацію про секретну океанську багатоцільову систему ​​під назвою Статус-6.

Насправді ЦРУ дійшло висновку, що витік було зроблено навмисно.

За даними Пентагону, Росія провела перший випробувальний запуск Посейдона 27 листопада 2016 року з підводного човна спеціального призначення B-90 Саров.

Тоді випробування проводились у Північному Льодовитому океані.

Вже на початку 2018 року в Пентагоні публічно визнали російську розробку новою міжконтинентальною, ядерною, підводною автономною торпедою.

Після публічного голосування у 2018 році зброя отримала офіційну назву Посейдон.

Згодом, у січні 2019 року, ВМФ Росії оголосив про плани закупити щонайменше 30 безпілотних підводних апаратів Посейдон, щоб розмістити їх на чотирьох підводних човнах, два з яких будуть служити на Північному флоті Росії, а два — на Тихоокеанському.

Що таке торпеда Посейдон

Раніше відомий під російською кодовою назвою Статус-6, Посейдон — це автономний безпілотний літальний апарат із ядерним двигуном, який може переміщатися під водою надзвичайно глибоко та надзвичайно швидко.

Посейдон має приблизно 20 м в довжину та близько 1,8 м у діаметрі.

Він може досягати глибини до 1 км, але різні джерела стверджують, що глибше. Посейдон може рухатися з дивовижною швидкістю 100 вузлів (185 км/год) і має ефективну дальність 8 690 морських км.

Зброя виготовлена ​​з високоміцних титанових сплавів, щоб витримувати глибоководний тиск. Посейдон називають безпілотником, тому що ним можна керувати автономно, також він має можливість дистанційного перенаправлення або зупинення місії після запуску.

Базово-пусковим носієм можуть бути атомні підводні човни – Бєлгород, Хабаровськ і Ульяновськ.

Ця ядерна боєголовка може подорожувати під хвилями десятки тисяч кілометрів, а потім вибухати біля узбережжя, викликаючи радіоактивне цунамі.

Радіоактивна хвиля може знищити великі мегаполіси, наприклад Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Крім того, торпеда може нести дві мегатонні ядерні боєголовки, а цього більш ніж достатньо, щоб знищити велике місто.

Проте фахівці зазначають, що такого ж ефекту можна досягти за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет, які існують ще з 1960-х років.

Сьогодні існують спеціальні мережі супутників з інфрачервоними датчиками, які здатні виявити виліт російських ракет, проте супутник не може побачити, що саме відбувається на океанських глибинах.

Торпеда Посейдон була спеціально сконструйована так, щоб випромінювати дуже мало тепла та рухатися безшумно зі швидкістю понад 100 км за годину.

Експерти про торпеду Посейдон

Як пише National Interest, Посейдон є нічим іншим, як морською версією міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Він повинен автономно долати тисячі кілометрів і вибухати біля узбережжя ворожого міста, щоб спричинене цунамі повністю знищило його.

Експерти не розуміють, навіщо РФ завдавати ядерного удару, наприклад, по американському місту за допомогою підводного безпілотника (який рухається зі швидкістю 180 км/год), якщо звичайна МБР зробить це за 30 хв.

У Росії ж пояснили ще у 2019 році, що ядерна торпеда зможе помститися США за перший удар у разі, якщо американська система ПРО перехопить всі російські міжконтинентальні ракети.

Щодо сили та потужності, видання Еuronews пише, що потужність Посейдона може досягати 2 мегатонн. Це величезна потужність – у 100 разів більше, ніж у бомби, скинутої на Хіросіму (яка становила близько 15 кілотонн).

Але експерти заспокоюють та наголошують, що загроза у жодному разі не є реальною.

– Ми провели велику роботу ще в божевільні дні холодної війни щодо того, як це зробити – створити цунамі за допомогою ядерної зброї. Виявляється, для великого цунамі потрібна величезна кількість енергії — навіть більше, ніж можна отримати від ядерного вибуху. Наприклад, землетрус може викликати більше цунамі, ніж Посейдон, – зазначив у коментарях виданню Еuronews технологічний журналіст, який спеціалізується на обороні, Девід Гемблінг.

