Ранок 30 жовтня у високогір’ї Карпат розпочався зі штормових умов. Сильні пориви вітру створюють небезпеку для туристів і рятувальників.

Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook, закликавши утриматися від виходу у гори.

У Карпатах штормові погодні умови

Станом на 08:40 на вершині гори Піп Іван Чорногірський спостерігалася хмарна погода.

– Увага! Шторм! – попередили рятувальники.

За їхніми даними, у горах фіксується південно-західний вітер зі швидкістю 22–24 м/с, з поривами до 29 м/с. Температура повітря на вершині – близько -1 °C.

Гора Піп Іван Чорногірський (2028,5 м) – одна з найвищих точок українських Карпат.

Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, а на самій вершині стоїть частково відновлена обсерваторія, відома під назвою Білий Слон.

Погода в Івано-Франківській області

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 30 жовтня в області очікується мінлива хмарність.

Місцями можливі короткочасні дощі, у гірських районах – дощ із мокрим снігом.

Температура повітря вдень становитиме:

у Івано-Франківську — +15…+17°C;

по області — +12…+17°C;

у високогір’ї Карпат — +2…+7°C.

Метеорологи попереджають про пориви західного вітру до 15–20 м/с.

– Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах добра, – зазначили фахівці.

Для регіону оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Якою буде погода в Україні у листопаді – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

