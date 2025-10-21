Жовтень добігає кінця, тож у свої права скоро вступить останній місяць осені. Наразі в Україні спостерігається мінлива погода, саме тому чергуються періоди дощів із ясними днями. Це зумовлено впливом змінного атмосферного тиску.

Чого очікувати в останні дні жовтня та якою буде погода в Україні у листопаді, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Україні до кінця тижня

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр повідомила, що на вихідних Україною пройшов циклон. У найближчі дні очікується, що атмосферний тиск залишатиметься переважно стабільним, а погода буде переважно без опадів, можливо незначне підвищення температури.

Цього тижня погоду в Україні визначатиме поле слабко підвищеного тиску, яке зазнаватиме лише незначних коливань. 21 жовтня очікуються невеликі дощі на Лівобережжі, а вночі 22 жовтня лише на сході місцями можливий невеликий дощ із мокрим снігом.

Повітряні потоки протягом наступних кількох днів рухатимуться спочатку з північного заходу, а потім змінять напрямок на південно-східний. Щодо температури, то вночі очікується +1…+7°, вдень +6…+16°. 23 жовтня у східних областях та Сумській області вночі буде +0…+5°, вдень +6…+13°.

22–23 жовтня на заході та півдні країни стовпчики термометрів сягатимуть до +16°. 24 жовтня вночі на заході та півдні +4…+10°, у східних областях +1…+7°, вдень температура підніметься до +9…+15°, на півдні +12…+18°.

Якою буде погода в Україні у листопаді

Наступними днями очікується зміна погоди, тож ми підготували огляд кліматичних факторів, які впливатимуть на погоду в Україні у листопаді 2025. За попередніми даними Європейського центру середньострокових прогнозів та NOAA, листопад обіцяє бути досить прохолодним. Процеси, що відбуватимуться наприкінці осені, можуть спричинити значні хвилі ранніх зимових холодів у Східній Європі, зокрема в Україні.

За наявними даними, погода в листопаді буде мінливою та більш суворою. Очікується вторгнення арктичних повітряних мас у Східну Європу, включно з Україною. Водночас у західному Середземномор’ї та на Балканах пануватимуть повторні циклони, що спричинятиме сильні дощі та сніг у горах, що також може впливати на прогноз погоди в Україні у листопаді 2025 року.

Наприкінці листопада в Україні очікується температура нижча за середню, з можливістю утворення першого стійкого снігового покриву на півночі. У Європі спостерігатиметься контрастна погода, адже Іспанія залишатиметься сухою, тоді як Італія та Греція зазнають значних опадів через вторгнення циклонів.

Сніг накопичуватиметься в Альпах і Карпатах, а арктичні повітряні маси можуть спричиняти снігопади навіть на низьких висотах до початку грудня.

Якщо блокуючі процеси збережуться, то наприкінці листопада у Східній Європі, зокрема в Україні, можливі аномальні погодні явища, включно з випаданням снігу та формуванням стійкого снігового покриву.

Наголошуємо, що це не прогноз погоди в Україні у листопаді 2025 року, а лише опис глобальних і регіональних кліматичних чинників, які впливатимуть на температуру повітря та кількість опадів у країні.

