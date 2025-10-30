Украинские энергетики продолжают интенсивно восстанавливать поврежденные объекты после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергосистему страны.

Часть потребителей в нескольких областях до сих пор остается без электроснабжения.

Энергетики ликвидируют последствия ночной атаки

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини.

— Больше всего пострадали населенные пункты в Винницкой области — более 400, в Днепропетровской области без света остались 125 населенных пунктов, в Запорожье — 148, а также зафиксированы повреждения на Львовщине, — отметил он.

Колесник подчеркнул, что энергетики и спасательные службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии и стабильную работу энергосистемы.

– На сегодня почасовые отключения бытовых потребителей отменены по всей стране. Графики ограничения мощности для промышленности действуют только в отдельных регионах и используются для балансировки системы, – отметил замминистра.

Он также призвал граждан рационально использовать электроэнергию и избегать включения энергоемких приборов в пиковые часы: с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00, что поможет снизить нагрузку на сети.

Параллельно энергетическая система страны готовится к осенне-зимнему периоду.

– Энергетики выполнили планируемые ремонты на тепловых и гидроэнергетических объектах, восстановлено около 10 ГВт установленной мощности. Созданы резервы оборудования для аварийно-восстановительных работ, что позволяет максимально быстро реагировать на повреждения и стабилизировать работу энергосистемы, – сообщил Колесник.

Благодаря согласованным действиям правительства, местных властей и энергетиков страна обеспечивает оперативное восстановление инфраструктуры и стабильную поставку электроэнергии потребителям.

