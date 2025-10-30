Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги масштабной комбинированной атаки России ночью 30 октября.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский о массовой атаке РФ 30 октября

По словам президента, многие цели были сбиты, но есть попадания.

Сейчас смотрят

В частности, в результате взрывов в Запорожье повреждены жилые дома и разрушено общежитие.

В Ладыжине в Винницкой области тяжелое ранение получил семилетний мальчик.

Президент подчеркнул, что враг наносил удары и по энергетическим объектам в разных регионах, в частности: в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В целом враг применил более 650 дронов и более 50 ракет различных типов, в частности баллистические и аэробаллистические.

— Все необходимые службы задействованы, нужно постараться максимально оперативно восстановить энерго- и водоснабжение везде, где оно сейчас отсутствует, — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая атака по гражданским возвращалась России конкретными последствиями.

— Рассчитываем, что Америка, Европа, страны Группы семи не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все. Нужны новые шаги в давлении: на российскую нефтегазовую промышленность и финансы, вторичные санкции на тех, кто эту войну спонсирует, — призвал президент Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.