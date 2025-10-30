Українські енергетики продовжують інтенсивно відновлювати пошкоджені об’єкти після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергосистему країни.

Частина споживачів у кількох областях досі залишається без електропостачання.

Енергетики ліквідовують наслідки нічної атаки

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Найбільше постраждали населені пункти на Вінниччині – понад 400, у Дніпропетровській області без світла залишилися 125 населених пунктів, у Запоріжжі – 148, а також зафіксовані пошкодження на Львівщині, – зазначив він.

Колісник підкреслив, що енергетики та рятувальні служби працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити подання електроенергії та стабільну роботу енергосистеми.

– На сьогодні погодинні відключення побутових споживачів скасовані по всій країні. Графіки обмеження потужності для промисловості діють лише в окремих регіонах і використовуються для балансування системи, – наголосив заступник міністра.

Він також закликав громадян раціонально використовувати електроенергію та уникати ввімкнення енергоємних приладів у пікові години: з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00, що допоможе зменшити навантаження на мережі.

Паралельно енергетична система країни готується до осінньо-зимового періоду.

– Енергетики виконали заплановані ремонти на теплових та гідроенергетичних об’єктах, відновлено близько 10 ГВт встановленої потужності. Створено резерви обладнання для аварійно-відновлювальних робіт, що дозволяє максимально швидко реагувати на пошкодження та стабілізувати роботу енергосистеми, – повідомив Колісник.

Завдяки узгодженим діям уряду, місцевої влади та енергетиків країна забезпечує оперативне відновлення інфраструктури та стабільне постачання електроенергії споживачам.

