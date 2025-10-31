Из-за постоянных ударов по критической инфраструктуре многие городские жители, имеющие дома или дачи в селах, вынуждены временно переезжать туда. Для многих это — единственная возможность пережить холодный сезон в теплом доме, где можно поддерживать отопление даже без электричества. А чтобы такой дом был пригодным для жизни, необходимо заранее запастись дровами.

Но заготавливать древесину можно не где угодно — существуют четкие правила, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Как легально заготовить дрова и избежать проблем с законом, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Где в Украине можно легально заготавливать дрова

Чтобы узнать, где легально брать дрова для отопления, нужно перейти на официальный сайт ДроваЄ. На этом портале достаточно ввести свой домашний адрес или просто найти свое место на карте.

После этого на карте появятся точки продажи дров, где указаны:

адреса лесхозов или их складов;

контактные телефоны;

наличие дров и вид древесины.

Выбрав ближайшую точку, можно напрямую связаться с предприятием и официально приобрести дрова по документам.

О том, сколько стоят дрова и как их приобрести, читайте здесь.

Как законно заготовить дрова

Самый удобный способ законной заготовки дров в Украине — заказать их через онлайн-сервис ДроваЄ, созданный Государственным агентством лесных ресурсов. Платформа работает как интернет-магазин, поэтому пользователь авторизуется через BankID, выбирает нужный объем (до 15 кубометров на человека за сезон) и оплачивает заказ.

Преимущества очевидны, а главное — это официальное происхождение древесины, прозрачные цены и отсутствие риска приобрести незаконно срубленное топливо.

Тем, кто предпочитает личное общение, можно обратиться в ближайший филиал государственного предприятия Леса Украины. Для покупки нужно подать заявление вместе с копиями паспорта и кода, получить счет, оплатить его и забрать готовые дрова.

Все легально приобретенные дрова должны иметь бирку и документы — чек или накладную. Их следует хранить на случай проверки.

Где в Украине можно легально заготавливать дрова для отопления самостоятельно

Рубить деревья без разрешения — даже сухие или поваленные — запрещено. Это касается всех территорий, кроме частных участков.

Леса, лесополосы и другие зеленые зоны принадлежат государству или коммунальным предприятиям, и любое вмешательство без официального разрешения считается нарушением.

В Украине есть специально определенные участки, где можно заготавливать древесину самостоятельно, но только после обращения в лесхоз и получения лесорубного билета. В нем указан объем и порода деревьев, которые разрешено рубить. Заказать лесорубный билет можно здесь.

Какие штрафы за незаконную вырубку

Самовольная рубка деревьев наказывается законом. В соответствии со статьей 65 Кодекса об административных правонарушениях, граждане могут получить штраф от 510 до 1700 гривен с конфискацией древесины.

Для должностных лиц суммы больше — от 2550 до 5100 гривен.

Если же действия нанесли значительный ущерб (более 20 необлагаемых минимумов), наступает уголовная ответственность. Статьей 246 Уголовного кодекса Украины предусмотрены штрафы до 34 тысяч гривен, а в тяжких случаях — ограничение или лишение свободы до трех лет.

Даже сбор сухостоя или поваленных деревьев без разрешения считается незаконным. Поэтому, чтобы не иметь хлопот, лучше пользоваться официальными каналами и хранить все документы на приобретенную древесину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.