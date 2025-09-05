В конце 2024 года активно обсуждался законопроект №9665, который предусматривал ужесточение ответственности за незаконную заготовку древесины и хранение дров без документов. Однако президент не подписал этот документ, поэтому в 2025 году продолжают действовать нормы Лесного кодекса Украины и Кодекса об административных правонарушениях.

Они четко определяют, при каких условиях разрешена заготовка дров, какие документы нужны, а также какие правила действуют для их хранения.

Какая ответственность за хранение дров без документов в Украине, читайте в нашем материале.

Какая ответственность за хранение дров без документов

В Центральном лесном офисе сообщили, что нельзя собирать сухостой, поваленные деревья и хворост. Такие ресурсы могут использовать только постоянные лесопользователи или владельцы лесов и только при наличии лесорубного билета — специального разрешения на заготовку. Заготовка без этого документа считается незаконной рубкой и наказывается в соответствии с законодательством.

Более того, сбор сухостоя без разрешения является нарушением, такая древесина выполняет важную экологическую функцию, ведь в ней обитают насекомые и мелкие животные, а при гниении она обогащает почву, способствуя здоровью живых деревьев.

Несмотря на это, дикие ягоды, грибы, цветы и травы можно собирать без разрешения — но при условии, что не действует временный запрет на посещение лесов, введенный почти по всей Украине из-за военного положения.

Юристы бесплатной юридической помощи отметили, что за незаконный сбор дров или других лесных материалов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф за хранение дров без документов в законе не предусмотрен. Но есть другие штрафы, связанные с незаконной вырубкой и заготовкой лесов.

Что это означает? Правоохранители не имеют права просто так зайти в частный двор и проверять наличие документов на заготовленные заранее дрова. Однако, если на дороге будет остановлен автомобиль, загруженный древесиной, то возникнут вопросы относительно ее происхождения. В таком случае возможна как административная, так и уголовная ответственность, в зависимости от того, по какой статье будет квалифицировано правонарушение.

Ответственность за хранение дров без документов:

статья 64 КУоАП

статья 65 КУоАП — незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка. Наказывается штрафом от 510 до 1 020 грн. Для должностных лиц это от 2 550 до 5 100 грн. За повторное нарушение в течение года назначают штраф от 1 020 до 1 530 грн, а для должностных лиц сумма еще больше, от 10 200 до 15 300 грн;

статья 65-1 КУоАП — уничтожение или повреждение полезащитных полос и защитных лесных насаждений. Наказывается штрафом от 510 до 680 грн, а для должностных лиц от 1 020 до 1 530 грн;

статья 66-1 КУоАП — уничтожение или повреждение подроста в лесах. Штраф за это правонарушение от 51 до 102 грн, а для должностных лиц от 119 до 170 грн.

Также предусмотрена уголовная ответственность. В случае существенного ущерба действия могут квалифицироваться по статье 246 Уголовного кодекса Украины — незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса. Это касается даже сухостоя или веток, если сбор квалифицируют как незаконную вырубку в пределах лесного фонда.

Наказание может быть таким:

Штраф от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 000 до 25 500 грн),

Арест до 6 месяцев,

Ограничение свободы до 3 лет,

Лишение свободы до 3 лет.

Решение о форме наказания принимает суд с учетом обстоятельств.

Квалификация действий граждан зависит от объема ущерба. Если речь идет о мелком сборе хвороста, не повлекшем за собой значительных последствий, это может не рассматриваться как преступление. Но если нанесен ущерб, например, осуществлена вырубка или вывоз древесины, то применяется статья 246 УК.

Как получить лесорубный билет

Разрешение на заготовку дров (лесорубный билет) выдается в соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином. Его можно получить через органы исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства или лесохозяйственные предприятия, которые имеют право на расчистку леса.

Для получения билета необходимо:

подать заявление (в том числе — через Дию),

уплатить нормативный сбор в местный бюджет.

Работа с лесными ресурсами официально считается опасной, поэтому самовольное вмешательство граждан — запрещено.

