В Украине разоблачена заместитель генерального директора филиала Атоменергомаш АО НАЭК Энергоатом, которая требовала незаконную взятку от представителя подрядной компании.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Чиновница Энергоатома разоблачена во взяточничестве

По информации НАБУ, чиновница Энергоатома требовала от представителя частного общества ежемесячные “проценты” за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и непрепятствование выполнению договорных обязательств.

Там отмечают, что сумма такого “вознаграждения” составляла от 10% до 15% от стоимости работ.

В июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн (около $40,2 тыс.). Общий размер полученной ею взятки составляет более 6,6 млн грн.

В настоящее время заместитель генерального директора задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия должностного лица Энергоатома квалифицированы по ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере) действующего Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Фото: Энергоатом

