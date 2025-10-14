За $2 тыс. взятки: в Одесской области задержали начальника районного ТЦК и СП
В Одесской области полиция и Служба безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделов ТЦК и СП на взятке.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции во вторник, 14 октября.
Задержан начальник ТЦК и СП на взятке
По данным следствия, начальник отдела одного из РТЦК и СП требовал от гражданина $2 тыс. за содействие в изготовлении нового военно-учетного документа, снятие с розыска в электронной системе и предоставление отсрочки от призыва во время мобилизации.
Чиновник также заявлял, что без передачи средств решение вопроса будет невозможным.
Правоохранители задержали чиновника в центре Одессы после получения им двумя частями оговоренной суммы.
В качестве вещественных доказательств были изъяты деньги, документация и другие вещи.
На основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя или просьбы о ней за действия в интересах того, кто предоставляет выгоду, с использованием служебного положения и вымогательством.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по этому делу продолжается.