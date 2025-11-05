В Україні викрито заступницю генерального директора філії Атоменергомаш АТ НАЕК Енергоатом, яка вимагала незаконний хабар від представника підрядної компанії.

Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Посадовицю Енергоатому викрито на хабарництві

За інформацією НАБУ, посадовиця Енергоатому вимагала від представника приватного товариства щомісячні “відсотки” за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань.

Там зазначають, що сума такої “винагороди” становила від 10% до 15% від вартості робіт.

У червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн (близько $40,2 тис.). Загальний розмір отриманого нею хабаря становить понад 6,6 млн грн.

Наразі заступницю генерального директора затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Дії посадовиці Енергоатому кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі) чинного Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Енергоатом

