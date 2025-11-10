В Україні станом на зараз 67% житлових будинків і 84% об’єктів соціальної сфери підключені до централізованого опалення.

Відновлення тепло- та водопостачання

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Органи місцевого самоврядування продовжують підключати об’єкти до тепла, а профільні служби ліквідовують наслідки масованих ударів по критичній інфраструктурі.

Так, на Полтавщині запущені котельні, працюють водозабори та очисні споруди, школи, садочки та лікарні функціонують у штатному режимі. Електротранспорт вийшов на маршрути, у планові відключення дублюється автобусами.

На Харківщині – водопостачання забезпечене, тепло отримали вже 72% мешканців. Тривають роботи з обстеження та відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури. Метрополітен працює, додатково введені маршрути наземного транспорту.

У Павлограді на Дніпропетровщині через пошкодження систем електропостачання частина котелень була зупинена. Наразі підключено 30%, пускові роботи продовжуються.

Усі служби працюють безперервно, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем.

Кулеба подякував комунальникам, ремонтним бригадам та енергетикам, які щодня повертають українцям тепло, воду та світло навіть під обстрілами.

Нагадаємо, 8 листопада у Кременчуці Полтавської області не було світла, води та частково опалення після масованої атаки на регіон.

Комбінований удар спричинив пошкодження об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах.

