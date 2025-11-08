Кременчук знеструмлений після обстрілу: що відбувається в місті
8 листопада у Кременчуці Полтавської області немає світла, води та частково опалення після масованої атаки на регіон.
Кременчук без світла, води та частково опалення 8 листопада: що відомо
Кременчук без світла, води та частково опалення 8 листопада через те, що під час масованого удару ціллю окупантів були об’єкти енергетичної інфраструктури.
Як уточнили в Офісі генерального прокурора, комбінований удар спричинив пошкодження об’єктів критичної інфраструктури у Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах.
Поранено працівника підприємства нафтогазової промисловості.
У Кременчуці наразі діють спеціальні графіки аварійного відключення світла.
Міський водоканал перейшов на роботу в режимі резервного живлення (за допомогою потужних генераторів).
Водопостачання до міської мережі здійснюється за графіком у вихідні дні з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00, у будні дні з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.
Окремо відпрацьовується питання постачання води до будинків, які потребують додаткового підкачування насосами на верхні поверхи.
Після відновлення електропостачання, зазначає міський голова Кременчука, відновиться цілодобове постачання води.
Поки ж розгортаються пункти незламності.
Крім того, у Кременчуці не працює електротранспорт, тому на маршрути додатково вивели автобуси.
Додамо, що наразі знеструмлені й Горішні Плавні Кременчуцького району.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.