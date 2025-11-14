Утром 14 ноября российские войска применили ракету Циркон по Сумской области.

Такие предварительные данные озвучил президент Владимир Зеленский.

Факты ICTV собрали характеристики ракеты Циркон, которой РФ могла обстрелять Украину.

Что известно о ракете Циркон

В мае 2022 года с российского корабля Адмирал Горшков был осуществлен испытательный запуск гиперзвуковой ракеты Циркон в Баренцевом море.

Крылатая ракета поразила морскую цель на расстоянии 1 тыс. км в Белом море.

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов.

По данным росСМИ, этой ракете “аналогов нет”, так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

– Циркон – это противокорабельная ракета, которая поднимается на очень большую высоту, развивает скорость до 10 Махов и падает на цель. Как заявляют в РФ, за счет того, что ракета развивает гиперзвуковую скорость, ее на нисходящей траектории вроде бы невозможно перехватить. По идее, она должна оборачиваться плазмой, а сквозь плазму эфирные волны радара ее не видят, — отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Она предназначена для поражения как наземных, так и надводных целей. Заявлено, что она имеет маршевый участок на высоте 30-40 км.

Также Минобороны РФ достаточно регулярно демонстрировало пуски Циркона во время испытаний. Большинство этих видео были совершенно неинформативными, сделанными ночью. Лишь в 2022 году в РФ начали публиковать более-менее подробные видео пусков.

По планам РФ, ракета Циркон должна заменить в обороне тяжелую противокорабельную ракету Гарпун. Может запускаться с подводных лодок типа Иркутск и фрегатов.

– Интересный момент, что в РФ до сих пор не заявили, на какую дальность летит Циркон. То есть в разных источниках указаны разные характеристики – от 400 до 1 тыс. км, — говорит Жданов.

Основные характеристики

Скорость: Открытые российские источники заявляют, что ракета Циркон имеет огромную скорость – 8 Махов (10 тыс. км\час).

Высота полета: 30-40 км.

Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс.

Длина ракеты: 8-9,5 м.

Вес: 300-400 кг.

Источник : Интерфакс

