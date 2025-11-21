Друзі у МакДональдз: що відомо про старт кампанії
- МакДональдз в Україні готує тематичну кампанію, присвячену серіалу Друзі.
- Дата запуску поки тримається в секреті.
- Фанати очікують цікаві сюрпризи ближче до старту.
У мережі МакДональдз в Україні готується масштабна промокампанія, присвячена культовому серіалу Друзі.
Пресслужба компанії вже підтвердила, що українські відвідувачі зможуть насолодитися кампанією, присвяченою серіалу Друзі.
Коли з’являться іграшки Друзів у МакДональдз, читайте в нашому матеріалі.
Коли з’являться іграшки друзів у МакДональдз в Україні
Дата старту кампанії поки що не розкривається. У компанії підтверджують, що інтерес навколо запуску – небезпідставний, але точний день поки зберігається в секреті. Представники МакДональдз зазначають, що всі оновлення будуть доступні на офіційному сайті та в соцмережах.
Таким чином, коли з’являться іграшки Друзів у МакДональдз в Україні, стане відомо ближче до запуску, який компанія обіцяє зробити приємним сюрпризом.
Що входить до Friends Box
Імовірно, що українські клієнти отримають спеціальні тематичні набори, як і в інших країнах, де ця кампанія вже минула.
У Європі основою акції став Friends Box — дорослий комбо-набір із бургером на вибір, картоплею фрі, напоєм та особливий соус Маринара від Моніки.
Чи будуть чашки друзів у Макдональдз в Україні
Додатково в інших країнах була можливість отримати чашки Друзів у МакДональдз, тому існує шанс, що й в Україні з’являться подібні сувеніри. Поки що компанія не підтверджує це офіційно, але фанати активно цим цікавляться.
Як виглядають іграшки серіалу Друзі у МакДональдз
Кожен Friends Box містить одну фігурку одного з шести героїв: Рейчел, Росса, Моніки, Чендлера, Джої та Фібі. Іграшки виконані з тематичними деталями, що відсилають до серіалу:
- Моніка — у шефському каптурі;
- Росс — із мавпочкою Марселем;
- Фібі — з гітарою;
- Джої — з улюбленим півнем;
- Чендлер — із качкою;
- Рейчел — із легендарною зачіскою.
У Європі окремі фігурки вже стали колекційною рідкістю, їх продають на eBay по $40-60, що тільки збільшує інтерес до українського запуску.
Попит на іграшки Друзів у МакДональдз в Україні очікується високий. У соцмережах фанати вже жартують, що готові “ночувати під рестораном”, аби першими отримати фігурки або обмежені сувеніри.