У мережі МакДональдз в Україні готується масштабна промокампанія, присвячена культовому серіалу Друзі.

Пресслужба компанії вже підтвердила, що українські відвідувачі зможуть насолодитися кампанією, присвяченою серіалу Друзі.

Коли з’являться іграшки Друзів у МакДональдз, читайте в нашому матеріалі.

Коли з’являться іграшки друзів у МакДональдз в Україні

Дата старту кампанії поки що не розкривається. У компанії підтверджують, що інтерес навколо запуску – небезпідставний, але точний день поки зберігається в секреті. Представники МакДональдз зазначають, що всі оновлення будуть доступні на офіційному сайті та в соцмережах.

Таким чином, коли з’являться іграшки Друзів у МакДональдз в Україні, стане відомо ближче до запуску, який компанія обіцяє зробити приємним сюрпризом.

Що входить до Friends Box

Імовірно, що українські клієнти отримають спеціальні тематичні набори, як і в інших країнах, де ця кампанія вже минула.

У Європі основою акції став Friends Box — дорослий комбо-набір із бургером на вибір, картоплею фрі, напоєм та особливий соус Маринара від Моніки.

Чи будуть чашки друзів у Макдональдз в Україні

Додатково в інших країнах була можливість отримати чашки Друзів у МакДональдз, тому існує шанс, що й в Україні з’являться подібні сувеніри. Поки що компанія не підтверджує це офіційно, але фанати активно цим цікавляться.

Як виглядають іграшки серіалу Друзі у МакДональдз

Кожен Friends Box містить одну фігурку одного з шести героїв: Рейчел, Росса, Моніки, Чендлера, Джої та Фібі. Іграшки виконані з тематичними деталями, що відсилають до серіалу:

Моніка — у шефському каптурі;

Росс — із мавпочкою Марселем;

Фібі — з гітарою;

Джої — з улюбленим півнем;

Чендлер — із качкою;

Рейчел — із легендарною зачіскою.



У Європі окремі фігурки вже стали колекційною рідкістю, їх продають на eBay по $40-60, що тільки збільшує інтерес до українського запуску.

Попит на іграшки Друзів у МакДональдз в Україні очікується високий. У соцмережах фанати вже жартують, що готові “ночувати під рестораном”, аби першими отримати фігурки або обмежені сувеніри.

