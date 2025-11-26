Проект ментальной поддержки женщин Regeneration, который этим летом впервые перешел из онлайн в офлайн, продемонстрировал существенные результаты.

В пилотных группах в Буче, Виннице и Кропивницком показатель тревоги участниц ощутимо снизился, а женщины отметили заметное улучшение своего эмоционального состояния.

Новый формат стал возможен благодаря партнерству Фонда Елены Пинчук, Министерства социальной политики и сети Центров жизнестойкости.

Сейчас смотрят

Работа офлайн-групп

Переход программы в офлайн стал следующим этапом развития, ведь до этого Regeneration работал почти три года исключительно онлайн.

Совместная модель реализации, в которой объединились государственные и благотворительные учреждения, позволила внедрить поддержку непосредственно в общинах.

– Это дало нам экспертизу, силу и смелость двигаться в новом направлении и создать то, чего раньше не было в Украине, но что соответствует вызовам времени, – подчеркнула директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк, поблагодарив всех партнеров, которые сделали этот этап возможным.

Она также отдельно отметила роль Центров жизнестойкости и партнеров из Healthy Mind, которые помогли научно подтвердить эффективность программы.

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Инна Солодка подчеркнула, что Центры жизнестойкости меняют саму модель доступа к помощи.

– Это новый подход в работе с людьми. Это успешный пример смены парадигмы от реагирования на кризис к профилактике, от “социальных услуг для самых тяжелых” к “поддержке для каждого, кто в ней нуждается”, – отметила Инна Солодка.

По ее словам, территориальные общины стали полноценными участниками процесса, ведь именно они обеспечивают пространство для работы групп и подписывают договоры наравне с поставщиками услуг.

Какие изменения отметили участницы проекта

В первых офлайн-группах приняли участие 52 женщины – психологи, молодые мамы и внутренне перемещенные украинки. Все они переживают опыт войны, но приходят в программу с разными историями и потребностями.

После прохождения групп участницы чаще всего отмечали:

стабилизацию эмоционального состояния,

появление внутреннего спокойствия и уверенности,

восстановление ресурсов и сил,

рост способности справляться со стрессом,

лучшее понимание собственных эмоций и границ.

Научные данные платформы Healthy Mind подтвердили изменения: показатель тревоги у участниц проекта снизился с 88,4 до 55,8.

– Наш проект имеет потенциал масштабирования по всей стране и способен поддержать действительно много людей. Учитывая то, что сегодня происходит в Украине и в каком психическом состоянии находится общество, нам необходимы решения, которые помогут людям сохранять стабильность и ресурсы, чтобы иметь возможность жить, работать и поддерживать себя, – подчеркнул СЕО Healthy Mind Максим Рабинович.

Инициатор и координатор Regeneration Ярослава Кот-Миронова отметила, что большинство групп уже сформировали устойчивые микрокомьюнити, в которых продолжают поддерживать друг друга уже за пределами программы.

Параллельно продолжается оценка эффективности программы. Институт социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с платформой Healthy Mind анализируют замеры состояния участниц в начале и в конце групп. Исследование охватывает ключевые психологические показатели – от уровня депрессии и тревоги до повторного переживания травмы, чувства угрозы, избегания, проблем во взаимодействии с окружением и нарушений сна.

Проект Regeneration – цель и достижения

Проект Regeneration действует с 2022 года и предлагает групповую психологическую поддержку женщинам, переживающим последствия войны. Специалисты по ментальному здоровью помогают восстановить равновесие и найти внутреннюю опору.

Центры жизнестойкости, созданные Минсоцполитики в рамках программы Ти як? по инициативе первой леди Елены Зеленской, сегодня работают в 247 общинах в 23 областях Украины.

С момента запуска инициативы психологическую поддержку в рамках Regeneration получили более 2,1 тыс. женщин. Группы работают на основе принципов посттравматического роста, реклейминга, поддержки комьюнити и методики “исцеление свидетеля”.

Продолжается также набор в онлайн-группы Regeneration – зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.