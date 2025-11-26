Підтримка жінок у громадах: у Regeneration презентували результати перших офлайн-груп
Проєкт ментальної підтримки жінок Regeneration, що цього літа уперше перейшов з онлайну в офлайн, продемонстрував суттєві результати.
У пілотних групах у Бучі, Вінниці та Кропивницькому показник тривоги учасниць відчутно знизився, а жінки відзначили помітне покращення свого емоційного стану.
Новий формат став можливим завдяки партнерству Фонду Олени Пінчук, Міністерства соціальної політики та мережі Центрів життєстійкості.
Робота офлайн-груп
Перехід програми в офлайн став наступним етапом розвитку, адже до цього Regeneration працював майже три роки виключно онлайн.
Спільна модель реалізації, у якій поєдналися державні та благодійні інституції, дозволила впровадити підтримку безпосередньо в громадах.
– Це дало нам експертизу, силу та сміливість рухатися в новому напрямку й створити те, чого раніше не було в Україні, але що відповідає викликам часу, – акцентувала директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, подякувавши усім партнерам, які зробили цей етап можливим.
Вона також окремо відзначила роль Центрів життєстійкості та партнерів з Healthy Mind, які допомогли науково підтвердити ефективність програми.
Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Інна Солодка наголосила, що Центри життєстійкості змінюють саму модель доступу до допомоги.
– Це новий підхід у роботі з людьми. Це успішний приклад зміни парадигми від реагування на кризу до профілактики, від “соціальних послуг для найважчих” до “підтримки для кожного, хто потребує”, – зазначила Інна Солодка.
За її словами, територіальні громади стали повноцінними учасниками процесу, адже саме вони забезпечують простір для роботи груп і підписують договори на рівні з надавачами послуги.
Які зміни відзначили учасниці проєкту
У перших офлайн-групах взяли участь 52 жінки – психологині, молоді мами та внутрішньо переміщені українки. Усі вони проживають досвід війни, але приходять до програми з різними історіями та потребами.
Після проходження груп учасниці найчастіше відзначали:
- стабілізацію емоційного стану,
- появу внутрішнього спокою та впевненості,
- відновлення ресурсу та сил,
- зростання здатності справлятися зі стресом,
- краще розуміння власних емоцій і меж.
Наукові дані платформи Healthy Mind підтвердили зміни: показник тривоги в учасниць проєкту знизився з 88,4 до 55,8.
– Наш проєкт має потенціал масштабування по всій країні та здатен підтримати справді багато людей. З огляду на те, що сьогодні відбувається в Україні та в якому психічному стані перебуває суспільство, нам необхідні рішення, які допоможуть людям зберігати стабільність і ресурс, аби мати змогу жити, працювати та підтримувати себе, – наголосив СЕО Healthy Mind Максим Рабінович.
Ініціаторка й координаторка Regeneration Ярослава Кот-Міронова зазначила, що більшість груп уже сформували стійкі мікроком’юніті, у яких продовжують підтримувати одна одну вже поза межами програми.
Паралельно триває оцінка ефективності програми. Інститут соціальної і політичної психології НАПН України спільно з платформою Healthy Mind аналізують заміри стану учасниць на початку й у кінці груп. Дослідження охоплює ключові психологічні показники – від рівня депресії та тривоги до повторного переживання травми, відчуття загрози, уникнення, проблем у взаємодії з оточенням та порушень сну.
Проєкт Regeneration – мета та здобутки
Проєкт Regeneration діє з 2022 року та пропонує групову психологічну підтримку жінкам, які переживають наслідки війни. Фахівці з ментального здоровʼя допомагають відновити рівновагу та знайти внутрішню опору.
Центри життєстійкості, створені Мінсоцполітики в межах програми Ти як? за ініціативою першої леді Олени Зеленської, сьогодні працюють у 247 громадах у 23 областях України.
Від старту ініціативи психологічну підтримку в межах Regeneration отримали понад 2,1 тис. жінок. Групи працюють на основі принципів посттравматичного зростання, реклеймінгу, підтримки ком’юніті та методики “зцілення свідка”.
Триває також набір до онлайн-груп Regeneration – зареєструватися можна на сайті проєкту.