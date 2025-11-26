Проєкт ментальної підтримки жінок Regeneration, що цього літа уперше перейшов з онлайну в офлайн, продемонстрував суттєві результати.

У пілотних групах у Бучі, Вінниці та Кропивницькому показник тривоги учасниць відчутно знизився, а жінки відзначили помітне покращення свого емоційного стану.

Новий формат став можливим завдяки партнерству Фонду Олени Пінчук, Міністерства соціальної політики та мережі Центрів життєстійкості.

Робота офлайн-груп

Перехід програми в офлайн став наступним етапом розвитку, адже до цього Regeneration працював майже три роки виключно онлайн.

Спільна модель реалізації, у якій поєдналися державні та благодійні інституції, дозволила впровадити підтримку безпосередньо в громадах.

– Це дало нам експертизу, силу та сміливість рухатися в новому напрямку й створити те, чого раніше не було в Україні, але що відповідає викликам часу, – акцентувала директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк, подякувавши усім партнерам, які зробили цей етап можливим.

Вона також окремо відзначила роль Центрів життєстійкості та партнерів з Healthy Mind, які допомогли науково підтвердити ефективність програми.

Заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Інна Солодка наголосила, що Центри життєстійкості змінюють саму модель доступу до допомоги.

– Це новий підхід у роботі з людьми. Це успішний приклад зміни парадигми від реагування на кризу до профілактики, від “соціальних послуг для найважчих” до “підтримки для кожного, хто потребує”, – зазначила Інна Солодка.

За її словами, територіальні громади стали повноцінними учасниками процесу, адже саме вони забезпечують простір для роботи груп і підписують договори на рівні з надавачами послуги.

Які зміни відзначили учасниці проєкту

У перших офлайн-групах взяли участь 52 жінки – психологині, молоді мами та внутрішньо переміщені українки. Усі вони проживають досвід війни, але приходять до програми з різними історіями та потребами.

Після проходження груп учасниці найчастіше відзначали:

стабілізацію емоційного стану,

появу внутрішнього спокою та впевненості,

відновлення ресурсу та сил,

зростання здатності справлятися зі стресом,

краще розуміння власних емоцій і меж.

Наукові дані платформи Healthy Mind підтвердили зміни: показник тривоги в учасниць проєкту знизився з 88,4 до 55,8.

– Наш проєкт має потенціал масштабування по всій країні та здатен підтримати справді багато людей. З огляду на те, що сьогодні відбувається в Україні та в якому психічному стані перебуває суспільство, нам необхідні рішення, які допоможуть людям зберігати стабільність і ресурс, аби мати змогу жити, працювати та підтримувати себе, – наголосив СЕО Healthy Mind Максим Рабінович.

Ініціаторка й координаторка Regeneration Ярослава Кот-Міронова зазначила, що більшість груп уже сформували стійкі мікроком’юніті, у яких продовжують підтримувати одна одну вже поза межами програми.

Паралельно триває оцінка ефективності програми. Інститут соціальної і політичної психології НАПН України спільно з платформою Healthy Mind аналізують заміри стану учасниць на початку й у кінці груп. Дослідження охоплює ключові психологічні показники – від рівня депресії та тривоги до повторного переживання травми, відчуття загрози, уникнення, проблем у взаємодії з оточенням та порушень сну.

Проєкт Regeneration – мета та здобутки

Проєкт Regeneration діє з 2022 року та пропонує групову психологічну підтримку жінкам, які переживають наслідки війни. Фахівці з ментального здоровʼя допомагають відновити рівновагу та знайти внутрішню опору.

Центри життєстійкості, створені Мінсоцполітики в межах програми Ти як? за ініціативою першої леді Олени Зеленської, сьогодні працюють у 247 громадах у 23 областях України.

Від старту ініціативи психологічну підтримку в межах Regeneration отримали понад 2,1 тис. жінок. Групи працюють на основі принципів посттравматичного зростання, реклеймінгу, підтримки ком’юніті та методики “зцілення свідка”.

Триває також набір до онлайн-груп Regeneration – зареєструватися можна на сайті проєкту.

