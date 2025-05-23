Проєкт Regeneration: безкоштовні сесії психологів для жінок, які проживають досвід війни
Фонд Олени Пінчук спільно з Інститутом процесно-орієнтованої роботи в Україні відкрив набір на четвертий потік програми ментальної підтримки для українських жінок, які проживають досвід війни – Regeneration.
Простір для підтримки
Програма Regeneration пропонує простір для підтримки, відновлення внутрішнього ресурсу та взаємодії в колі однодумців.
З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських спеціалістів, які мають глибокий досвід у роботі з травмами та наслідками воєнних конфліктів.
Програма триває три місяці та передбачає щотижневі групові онлайн-сесії з можливістю обрати зручний день і час. Участь – безкоштовна.
Відновити внутрішній ресурс
У новому потоці учасниці вперше зможуть відстежувати свій психологічний стан за допомогою цифрового інструменту від Healthy Mind – української AI-платформи, що робить ментальне здоров’я доступним для кожного.
– В умовах війни українські жінки щодня відчувають на собі надзвичайне навантаження – працюють, зберігають побут і піклуються про інших, навіть коли самі виснажені, – каже засновниця Фонду Олена Пінчук.
За її словами, програма Regeneration створена як простір, де можна відновити внутрішній ресурс, потурбуватися про свій психологічний стан і повернутися до активного життя.
Допомога в моменті
Вперше в історії психологічна допомога надається саме в моменті – під час переживання травматичного досвіду, щоб запобігти глибшим наслідкам тривалого стресу війни. Від початку реалізації проєкту психологічну підтримку вже отримали понад 2 144 жінки.
Кому буде корисною програма
Для українських жінок, які:
- проживають випробування війни, але схильні знецінювати свій досвід;
- залишаються в Україні або працюють в українських компаніях/проєктах, перебуваючи за кордоном;
- мають активну професійну зайнятість та хотіли б мати більше ресурсу для роботи;
- переживають загострення конфліктів у сім’ї чи колективі;
- через війну залишаються в Україні, навіть у відносно безпечних регіонах, але продовжують жити у стані тривалого стресу та стресу, що триває.
Як працює проєкт
Проєкт пропонує:
- три місяці групових сесій;
- онлайн формат і доступ до записів (можливість долучитися звідусіль);
- одне заняття на тиждень – обирайте зручний час (будні чи вихідний);
- у групі до 60 учасниць;
- робота з досвідченими українськими психологами під супервізією міжнародних експертів.
Дізнатися більше та зареєструватися можна на сайті проєкту за посиланням.
Про проєкт
Проєкт Regeneration створено за ініціативи Фонду Олени Пінчук у 2022 році в партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.
Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, яка дає змогу подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.