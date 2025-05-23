Проєкт Regeneration: безкоштовні сесії психологів для жінок, які проживають досвід війни

Фонд Олени Пінчук спільно з Інститутом процесно-орієнтованої роботи в Україні відкрив набір на четвертий потік програми ментальної підтримки для українських жінок, які проживають досвід війни – Regeneration.

Простір для підтримки

Програма Regeneration пропонує простір для підтримки, відновлення внутрішнього ресурсу та взаємодії в колі однодумців.

З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських спеціалістів, які мають глибокий досвід у роботі з травмами та наслідками воєнних конфліктів.

Зараз дивляться

Програма триває три місяці та передбачає щотижневі групові онлайн-сесії з можливістю обрати зручний день і час. Участь – безкоштовна.

Відновити внутрішній ресурс

У новому потоці учасниці вперше зможуть відстежувати свій психологічний стан за допомогою цифрового інструменту від Healthy Mind – української AI-платформи, що робить ментальне здоров’я доступним для кожного.

– В умовах війни українські жінки щодня відчувають на собі надзвичайне навантаження – працюють, зберігають побут і піклуються про інших, навіть коли самі виснажені, – каже засновниця Фонду Олена Пінчук.

За її словами, програма Regeneration створена як простір, де можна відновити внутрішній ресурс, потурбуватися про свій психологічний стан і повернутися до активного життя.

Допомога в моменті

Вперше в історії психологічна допомога надається саме в моменті – під час переживання травматичного досвіду, щоб запобігти глибшим наслідкам тривалого стресу війни. Від початку реалізації проєкту психологічну підтримку вже отримали понад 2 144 жінки.

Кому буде корисною програма

Для українських жінок, які:

проживають випробування війни, але схильні знецінювати свій досвід;

залишаються в Україні або працюють в українських компаніях/проєктах, перебуваючи за кордоном;

мають активну професійну зайнятість та хотіли б мати більше ресурсу для роботи;

переживають загострення конфліктів у сім’ї чи колективі;

через війну залишаються в Україні, навіть у відносно безпечних регіонах, але продовжують жити у стані тривалого стресу та стресу, що триває.

Як працює проєкт

Проєкт пропонує:

три місяці групових сесій;

онлайн формат і доступ до записів (можливість долучитися звідусіль);

одне заняття на тиждень – обирайте зручний час (будні чи вихідний);

у групі до 60 учасниць;

робота з досвідченими українськими психологами під супервізією міжнародних експертів.

Дізнатися більше та зареєструватися можна на сайті проєкту за посиланням.

Про проєкт

Проєкт Regeneration створено за ініціативи Фонду Олени Пінчук у 2022 році в партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, яка дає змогу подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.