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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
5 хв.

Проєкт Regeneration: безкоштовні сесії психологів для жінок, які проживають досвід війни

проєкт ментальної підтримки жінок
Фото: Pexels

Фонд Олени Пінчук спільно з Інститутом процесно-орієнтованої роботи в Україні відкрив набір на четвертий потік програми ментальної підтримки для українських жінок, які проживають досвід війни – Regeneration.

Простір для підтримки

Програма Regeneration пропонує простір для підтримки, відновлення внутрішнього ресурсу та взаємодії в колі однодумців.

З учасницями працюють українські психологи під супервізією міжнародних та українських спеціалістів, які мають глибокий досвід у роботі з травмами та наслідками воєнних конфліктів.

Зараз дивляться

Програма триває три місяці та передбачає щотижневі групові онлайн-сесії з можливістю обрати зручний день і час. Участь – безкоштовна.

Відновити внутрішній ресурс

У новому потоці учасниці вперше зможуть відстежувати свій психологічний стан за допомогою цифрового інструменту від Healthy Mind – української AI-платформи, що робить ментальне здоров’я доступним для кожного.

– В умовах війни українські жінки щодня відчувають на собі надзвичайне навантаження – працюють, зберігають побут і піклуються про інших, навіть коли самі виснажені, – каже засновниця Фонду Олена Пінчук.

За її словами, програма Regeneration створена як простір, де можна відновити внутрішній ресурс, потурбуватися про свій психологічний стан і повернутися до активного життя.

Допомога в моменті

Вперше в історії психологічна допомога надається саме в моменті – під час переживання травматичного досвіду, щоб запобігти глибшим наслідкам тривалого стресу війни. Від початку реалізації проєкту психологічну підтримку вже отримали понад 2 144 жінки.

Кому буде корисною програма

Для українських жінок, які:

  • проживають випробування війни, але схильні знецінювати свій досвід;
  • залишаються в Україні або працюють в українських компаніях/проєктах, перебуваючи за кордоном;
  • мають активну професійну зайнятість та хотіли б мати більше ресурсу для роботи;
  • переживають загострення конфліктів у сім’ї чи колективі;
  • через війну залишаються в Україні, навіть у відносно безпечних регіонах, але продовжують жити у стані тривалого стресу та стресу, що триває.

Як працює проєкт

Проєкт пропонує:

  • три місяці групових сесій;
  • онлайн формат і доступ до записів (можливість долучитися звідусіль);
  • одне заняття на тиждень – обирайте зручний час (будні чи вихідний);
  • у групі до 60 учасниць;
  • робота з досвідченими українськими психологами під супервізією міжнародних експертів.

Дізнатися більше та зареєструватися можна на сайті проєкту за посиланням.

Про проєкт

Проєкт Regeneration створено за ініціативи Фонду Олени Пінчук у 2022 році в партнерстві з ГО Інститут Процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди.

Програма пропонує жінкам групову психологічну підтримку, яка дає змогу подолати емоційне виснаження, відновити внутрішню рівновагу та знайти сили для подальшого життя.

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Олена Пінчук, Поради психолога, Психологія, Фонд Олени Пінчук
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