Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности 2025: куда обращаться и какие документы необходимы
Одним из документов, подтверждающих наличие инвалидности, является пенсионное удостоверение.
Как оформить пенсионное удостоверение в связи с инвалидностью в Украине в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.
Что такое пенсионное удостоверение по инвалидности
Пенсионное удостоверение по инвалидности — это документ, который дает право на соответствующие льготы, социальную помощь и гарантии.
Оформляется на имя лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью лица, не имеющего права на пенсию, лица с инвалидностью, которому назначена государственная социальная помощь.
Пенсионное удостоверение по инвалидности содержит:
- ФИО человека с инвалидностью;
- дату рождения;
- пол;
- вид пенсии;
- номер лицевого счета;
- серию и номера паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Также в удостоверение по инвалидности заносятся следующие сведения:
- Группу и подгруппу инвалидности;
- Причину инвалидности (заболевание, травма, врожденные пороки и т.п.);
- Нозологическую форму заболевания;
- Срок, на который установлена инвалидность.
Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности 2025
Пенсионное удостоверение по инвалидности может выдаваться:
- В бумажной форме — срок действия не ограничивается, исключение — назначение пенсии на определенный срок.
- Электронное пенсионное удостоверение — выдается в виде платежной карточки, которая является одновременно пенсионным удостоверением. Срок действия такого удостоверения определяется банком и не может превышать трех лет.
По желанию, человек может оформить электронное пенсионное удостоверение в Дія, без бумажного аналога. И пользоваться им только в цифровом виде.
Согласно с Порядком оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение пенсии для оформления пенсионного удостоверения оффлайн необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и предоставить следующие документы:
- серию и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- номер лицевого счета;
- вид пенсии (по инвалидности);
- группы, подгруппы, причины инвалидности с указанием в соответствующих случаях нозологических форм заболеваний;
- срок действия удостоверения;
- фото 3 на 4 для лица с инвалидностью;
- фото 3 на 4 ребенка и фото 3 на 4 одного из родителей, который получает помощь (для оформления пенсионного удостоверения для ребенка с инвалидностью).
Для оформления пенсионного удостоверения онлайн необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения.
Затем необходимо заполнить все необходимые разделы. Внести необходимую информацию, добавить копии паспорта и идентификационного номера. Поставить электронную подпись и прикрепить фотографии.
Удостоверение по инвалидности выдается бесплатно лично получателю социальной помощи в сервисном центре ПФУ.