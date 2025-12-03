Одним из документов, подтверждающих наличие инвалидности, является пенсионное удостоверение.

Как оформить пенсионное удостоверение в связи с инвалидностью в Украине в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Что такое пенсионное удостоверение по инвалидности

Пенсионное удостоверение по инвалидности — это документ, который дает право на соответствующие льготы, социальную помощь и гарантии.

Сейчас смотрят

Оформляется на имя лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью лица, не имеющего права на пенсию, лица с инвалидностью, которому назначена государственная социальная помощь.

Пенсионное удостоверение по инвалидности содержит:

ФИО человека с инвалидностью;

дату рождения;

пол;

вид пенсии;

номер лицевого счета;

серию и номера паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также в удостоверение по инвалидности заносятся следующие сведения:

Группу и подгруппу инвалидности;

Причину инвалидности (заболевание, травма, врожденные пороки и т.п.);

Нозологическую форму заболевания;

Срок, на который установлена ​​инвалидность.

Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности 2025

Пенсионное удостоверение по инвалидности может выдаваться:

В бумажной форме — срок действия не ограничивается, исключение — назначение пенсии на определенный срок. Электронное пенсионное удостоверение — выдается в виде платежной карточки, которая является одновременно пенсионным удостоверением. Срок действия такого удостоверения определяется банком и не может превышать трех лет.

По желанию, человек может оформить электронное пенсионное удостоверение в Дія, без бумажного аналога. И пользоваться им только в цифровом виде.

Согласно с Порядком оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение пенсии для оформления пенсионного удостоверения оффлайн необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и предоставить следующие документы:

серию и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

номер лицевого счета;

вид пенсии (по инвалидности);

группы, подгруппы, причины инвалидности с указанием в соответствующих случаях нозологических форм заболеваний;

срок действия удостоверения;

фото 3 на 4 для лица с инвалидностью;

фото 3 на 4 ребенка и фото 3 на 4 одного из родителей, который получает помощь (для оформления пенсионного удостоверения для ребенка с инвалидностью).

Для оформления пенсионного удостоверения онлайн необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Затем необходимо заполнить все необходимые разделы. Внести необходимую информацию, добавить копии паспорта и идентификационного номера. Поставить электронную подпись и прикрепить фотографии.

Удостоверение по инвалидности выдается бесплатно лично получателю социальной помощи в сервисном центре ПФУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.