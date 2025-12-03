Одним из документов, подтверждающих наличие инвалидности, является пенсионное удостоверение.

Как оформить пенсионное удостоверение в связи с инвалидностью в Украине в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Что такое пенсионное удостоверение по инвалидности

Пенсионное удостоверение по инвалидности — это документ, который дает право на соответствующие льготы, социальную помощь и гарантии.

Оформляется на имя лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью лица, не имеющего права на пенсию, лица с инвалидностью, которому назначена государственная социальная помощь.

Пенсионное удостоверение по инвалидности содержит:

  • ФИО человека с инвалидностью;
  • дату рождения;
  • пол;
  • вид пенсии;
  • номер лицевого счета;
  • серию и номера паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также в удостоверение по инвалидности заносятся следующие сведения:

  • Группу и подгруппу инвалидности;
  • Причину инвалидности (заболевание, травма, врожденные пороки и т.п.);
  • Нозологическую форму заболевания;
  • Срок, на который установлена ​​инвалидность.

Как получить пенсионное удостоверение по инвалидности 2025

Пенсионное удостоверение по инвалидности может выдаваться:

  1. В бумажной форме — срок действия не ограничивается, исключение — назначение пенсии на определенный срок.
  2. Электронное пенсионное удостоверение — выдается в виде платежной карточки, которая является одновременно пенсионным удостоверением. Срок действия такого удостоверения определяется банком и не может превышать трех лет.

По желанию, человек может оформить электронное пенсионное удостоверение в Дія, без бумажного аналога. И пользоваться им только в цифровом виде.

Согласно с Порядком оформления, изготовления и выдачи документов, подтверждающих назначение пенсии для оформления пенсионного удостоверения оффлайн необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и предоставить следующие документы:

  • серию и номер паспорта или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • номер лицевого счета;
  • вид пенсии (по инвалидности);
  • группы, подгруппы, причины инвалидности с указанием в соответствующих случаях нозологических форм заболеваний;
  • срок действия удостоверения;
  • фото 3 на 4 для лица с инвалидностью;
  • фото 3 на 4 ребенка и фото 3 на 4 одного из родителей, который получает помощь (для оформления пенсионного удостоверения для ребенка с инвалидностью).

Для оформления пенсионного удостоверения онлайн необходимо зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Затем необходимо заполнить все необходимые разделы. Внести необходимую информацию, добавить копии паспорта и идентификационного номера. Поставить электронную подпись и прикрепить фотографии.

Удостоверение по инвалидности выдается бесплатно лично получателю социальной помощи в сервисном центре ПФУ.

