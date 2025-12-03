Одним із документів, що підтверджує наявність інвалідності, є пенсійне посвідчення.

Як оформити пенсійне посвідчення у зв’язку з інвалідністю в Україні у 2025 році — читайте на Фактах ICTV.

Що таке пенсійне посвідчення з інвалідності

Пенсійне посвідчення з інвалідності — документ, що надає право на відповідні пільги, соціальну допомогу та гарантії.

Зараз дивляться

Оформлюється на ім’я особи з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, дитини з інвалідністю особи, яка не має права на пенсію, особи з інвалідністю, якій призначено державну соціальну допомогу.

Пенсійне посвідчення з інвалідності містить:

ПІБ людини з інвалідністю;

дату народження;

стать;

вид пенсії;

номер особового рахунку;

серію та номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також до посвідчення з інвалідності заносять такі відомості:

Групу та підгрупу інвалідності;

Причину інвалідності (захворювання, травма, вроджені вади тощо);

Нозологічну форму захворювання;

Строк, на який встановлено інвалідність.

Як отримати пенсійне посвідчення з інвалідності 2025

Пенсійне посвідчення з інвалідності може видаватися:

У паперовій формі — термін дії не обмежується, виняток – призначення пенсії на певний строк. Електронне пенсійне посвідчення — видається у вигляді платіжної картки, яка є одночасно пенсійним посвідченням. Термін дії такого посвідчення визначається банком й не може перевищувати трьох років.

За бажанням, людина може оформити електронне пенсійне посвідчення у Дія, без паперового аналогу. І користуватись ним лише у цифровому вигляді.

Згідно з Порядком оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії для того, щоб отримати пенсійне посвідчення особам з інвалідністю, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та надати такі документи:

серію та номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер особового рахунку;

вид пенсії (з інвалідності);

групи, підгрупи, причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань;

термін дії посвідчення;

фото 3 на 4 для особи з інвалідністю;

фото 3 на 4 дитини та фото 3 на 4 одного з батьків, який отримує допомогу (для оформлення пенсійного посвідчення для дитини з інвалідністю).

Для оформлення пенсійного посвідчення онлайн необхідно зайти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення.

Потім необхідно заповнити всі розділи. Внести потрібну інформацію та додати копії паспорта та ідентифікаційного номера. Поставити електронний підпис та прикріпити фотографії.

Посвідчення з інвалідності видається безкоштовно особисто одержувачу соціальної допомоги у сервісному центрі ПФУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.