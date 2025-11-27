Укрзализныця опубликовала график на 2026 год, в котором анонсировала тактовое движение между Киевом и Львовом уже с 14 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежечасные поезда Киев-Львов: как будет работать график Укрзализныци

Отмечается, что движение на самом популярном направлении Киев — Львов — Киев поезда курсируют по стабильному и повторяемому расписанию — каждый час.

– Подавляющее большинство поездов будет курсировать круглый год с несколькими исключениями для внепикового периода, – говорится в сообщении.

Укрзализныця отметила, что тактовое движение – это модель сообщения, с помощью которой поезда отправляются по четкому повторяемому интервалу (например, каждый час).

– Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express, – пояснили в компании.

Там ожидают, что такая система будет удобной для пассажиров, ведь она будет передаваемой – поезда будут отправляться каждый час в одно и то же время, поэтому расписание легко будет запомнить.

Также это будет удобно для железной дороги, так как позволит равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.

