Поезда Львов – Киев будут курсировать каждый час: новый график Укрзализныци в декабре
Укрзализныця опубликовала график на 2026 год, в котором анонсировала тактовое движение между Киевом и Львовом уже с 14 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ежечасные поезда Киев-Львов: как будет работать график Укрзализныци
Отмечается, что движение на самом популярном направлении Киев — Львов — Киев поезда курсируют по стабильному и повторяемому расписанию — каждый час.
– Подавляющее большинство поездов будет курсировать круглый год с несколькими исключениями для внепикового периода, – говорится в сообщении.
Укрзализныця отметила, что тактовое движение – это модель сообщения, с помощью которой поезда отправляются по четкому повторяемому интервалу (например, каждый час).
– Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express, – пояснили в компании.
Там ожидают, что такая система будет удобной для пассажиров, ведь она будет передаваемой – поезда будут отправляться каждый час в одно и то же время, поэтому расписание легко будет запомнить.
Также это будет удобно для железной дороги, так как позволит равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.