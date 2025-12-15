Бывают случаи, когда пассажир не успевает на поезд, но не хочет переносить поездку на другой рейс. В зависимости от причин опоздания и причин, перевозчик может оформить возврат средств без взимания комиссии, если задержка произошла по вине железной дороги, или же предложить другие варианты, предусмотренные правилами перевозок.

Что делать, если опоздали на поезд, читайте в нашем материале.

Не успел на поезд: что делать

Если опоздание произошло по вине пассажира, есть возможность сесть на тот же поезд на следующей станции, если время это позволяет. Для этого можно воспользоваться такси или собственным транспортом, чтобы доехать до станции и продолжить поездку. Никаких дополнительных средств или оформления билетов в таком случае не требуется.

В случае, когда задержка произошла по вине Укрзализныци, например, предыдущий поезд опоздал из-за обстрелов или повреждения сетей, а пассажир не успевает на пересадку для продолжения поездки, ему предоставляется право на поездку следующим попутным поездом или на возврат полной стоимости неиспользованного билета без каких-либо удержаний по вине железной дороги.

Может ли поезд подождать, если я опаздываю

В соответствии с пунктами 8.27 и 8.29 Правил перевозки пассажиров, в случае опоздания поезда пассажир или группа пассажиров, следующих до пункта пересадки, должны сообщить проводнику вагона, стюарду или машинисту дизель- или электропоезда, что они не успевают пересесть на следующий поезд.

Проводник или машинист сообщает станцию пересадки, чтобы были приняты меры по задержке поезда или обеспечению посадки пассажира на другой поезд.

Также правила предусматривают, что если опоздание пассажира в пункт пересадки произошло по вине перевозчика, а именно из-за опоздания или отмены согласованного поезда, и пассажир желает продолжить поездку, перевозчик обязан обеспечить его посадку на следующий поезд без дополнительной платы, чтобы пассажир прибыл на станцию назначения с минимальным опозданием.

Итак, если предыдущий поезд опаздывает, и вы не успеваете на пересадку даже на несколько минут, то следующий поезд может немного подождать. Однако если опоздание существенное, перевозчик обязан посадить вас на следующий поезд в вашем направлении или вернуть стоимость билета без взимания каких-либо комиссий. Но это возможно только в случае, если виноват не перевозчик.

Что делать, если опоздали на поезд: как вернуть деньги

Чтобы вернуть деньги, можно оформить претензионный возврат билета. Для этого на сайте необходимо заполнить форму, указав:

номер билета;

персональные данные пассажира;

реквизиты банковского счета для возврата средств;

подтвердить заявление через Дія.Підпис.

Когда возможен претензионный возврат билетов:

Из-за болезни или несчастного случая, если пассажир не воспользовался билетом и возвращает его позже, чем через час после отправления поезда. Частично использованные билеты, когда пассажир проехал только часть маршрута, имеет отметку об остановке и сдает билет не позднее часа после отправления поезда со станции, на которой остановился. Неиспользованные билеты, оплаченные картой в кассе, если возникли технические проблемы, в частности касса не имеет платежного терминала; отсутствует банковская карта или истек ее срок действия; другие технические причины. Билеты, приобретенные в Украине, но возвращенные за границей. Групповые заказы, полностью или частично. Поездки отменены по вине железной дороги, включая случаи отмены поезда или его опоздания более чем на 1 час от отправления; непредоставление мест, указанных в билете; опоздание пассажира на пересадку и отказ от других предложенных вариантов поездки. Перевод пассажира в вагон более низкой категории, когда положено возмещение разницы в стоимости билета.

Необходимые документы и подтверждения:

билеты с соответствующими отметками или штампами о возврате;

вспомогательные документы, выданные автоматически (с датой и временем возврата);

медицинские справки или документы о несчастном случае (для случаев болезни);

документы, подтверждающие групповой заказ или оплату картой.

Претензионный возврат осуществляется только при наличии этих подтверждающих документов.

