Бувають випадки, коли пасажир не встигає на потяг, але не хоче переносити поїздку на інший рейс. Залежно від причин запізнення та причин, перевізник може оформити повернення коштів без стягнення комісії, якщо затримка сталася з вини залізниці, або ж запропонувати інші варіанти, передбачені правилами перевезень.

Що робити, якщо запізнилися на потяг, читайте в нашому матеріалі.

Не встиг на потяг: що робити

Якщо запізнення сталося з вини пасажира, є можливість сісти на той самий поїзд на наступній станції, якщо час це дозволяє. Для цього можна скористатися таксі або власним транспортом, щоб доїхати до станції та продовжити поїздку. Жодних додаткових коштів чи оформлення квитків у такому випадку не потрібно.

У випадку, коли затримка сталася з вини Укрзалізниці, наприклад попередній поїзд запізнився через обстріли або пошкодження мереж, а пасажир не встигає на пересадку для продовження поїздки, йому надається право на поїздку наступним попутним поїздом або на повернення повної вартості невикористаного квитка без будь-яких утримань з вини залізниці.

Чи може потяг зачекати, якщо я запізнююсь

Відповідно до пунктів 8.27 та 8.29 Правил перевезень пасажирів, у разі запізнення поїзда пасажир або група пасажирів, що прямують до пункту пересадки, повинні повідомити провідника вагона, стюарда або машиніста дизель- чи електропоїзда, що вони не встигають пересісти у наступний поїзд.

Провідник або машиніст повідомляє станцію пересадки, щоб були вжиті заходи щодо затримки поїзда або забезпечення посадки пасажира на інший поїзд.

Також правила передбачають, що якщо запізнення пасажира в пункт пересадки сталося з вини перевізника, а саме через запізнення або скасування погодженого поїзда, і пасажир бажає продовжити поїздку, перевізник зобов’язаний забезпечити його посадку на наступний поїзд без додаткової плати, щоб пасажир прибув до станції призначення з мінімальним запізненням.

Отже, якщо попередній потяг запізнюється, і ви не встигаєте на пересадку навіть на кілька хвилин, то наступний поїзд може трохи зачекати. Проте якщо запізнення суттєве, перевізник зобов’язаний посадити вас на наступний поїзд у вашому напрямку або повернути вартість квитка без стягнення будь-яких комісій. Але це можливо лише у випадку, якщо винене перевізник.

Що робити, коли запізнилися на потяг: як повернути гроші

Щоб повернути гроші, можливо оформити претензійне повернення квитка. Для цього на сайті необхідно заповнити форму, вказавши:

номер квитка;

персональні дані пасажира;

реквізити банківського рахунку для повернення коштів;

підтвердити заяву через Дія.Підпис.



Коли можливе претензійне повернення квитків:

Через хворобу або нещасний випадок, якщо пасажир не скористався квитком і повертає його пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда. Частково використані квитки, коли пасажир проїхав лише частину маршруту, має відмітку про зупинку та здає квиток не пізніше години після відправлення поїзда зі станції, на якій зупинився. Невикористані квитки, оплачені карткою в касі, якщо виникли технічні проблеми, зокрема каса не має платіжного терміналу; відсутня банківська картка або закінчився її строк дії; інші технічні причини. Квитки, придбані в Україні, але повернуті за кордоном. Групові замовлення, повністю або частково. Поїздки скасовані з вини залізниці, включно з випадками скасування поїзда або його запізнення більше ніж на 1 годину від відправлення; ненадання місць, зазначених у квитку; запізнення пасажира на пересадку та відмова від інших запропонованих варіантів поїздки. Переведення пасажира у вагон нижчої категорії, коли належить повернення різниці у вартості квитка.



Необхідні документи та підтвердження:

квитки з відповідними відмітками або штампами про повернення;

допоміжні документи, видані автоматично (з датою і часом повернення);

медичні довідки або документи про нещасний випадок (для випадків хвороби);

документи, що підтверджують групове замовлення чи оплату карткою.

Претензійне повернення здійснюється тільки за наявності цих підтверджуючих документів.

