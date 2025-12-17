В этом году Кабинет министров Украины принял значительное количество постановлений, а также внес ряд изменений и поправок в законодательство, касающееся мобилизации. Уже сейчас юристы отмечают, что процессы воинского учета активно цифровизируются, а возможностей избежать мобилизации становится все меньше.

Мы расспросили политолога Игоря Рейтеровича о том, что такое тотальная мобилизация, возможна ли она в России и Украине, а также как общество может отреагировать на такие шаги.

Тотальная мобилизация: что это

Тотальная мобилизация — это особый режим мобилизации, при котором государство привлекает максимум человеческих, экономических и материальных ресурсов для ведения войны и обороны страны. Речь идет не только об армии, но и о всей стране в целом.

Основные признаки тотальной мобилизации:

призыв охватывает почти все категории военнообязанных;

экономика полностью работает на нужды войны;

предприятия переходят на военное или оборонное производство;

возможны ограничения на выезд, смену места работы и проживания;

государство может вводить трудовую повинность;

значительно усиливается государственный контроль в ключевых сферах;

гражданская инфраструктура адаптируется под военные нужды.

Если коротко, то это состояние, когда все государство живет в режиме войны, а не только армия.

Будет ли тотальная мобилизация в Украине

По словам Игоря Рейтеровича, теоретически тотальная мобилизация возможна практически в любой стране. Однако, если оценивать ситуацию в Украине, то здесь законодательство значительно мягче по сравнению с российским.

Это связано с тем, что мобилизация не касается отдельных категорий населения, а также с тем, что в Украине до сих пор не действуют некоторые принудительные механизмы, которые активно применяются в Российской Федерации.

— Конечно, есть ограничения на выезд за границу для мужчин, которые не имеют отсрочки или бронирования, но во всем остальном мобилизационные предписания в Украине значительно мягче, чем в России, — подчеркнул эксперт.

Политолог отмечает, что теоретически возможность более масштабной мобилизации существует, но с политической точки зрения тотальной мобилизации в Украине не будет по ряду причин. Главная из них — экономика страны не способна удерживать чрезмерно большое количество людей в Вооруженных силах.

Существует определенный предельный уровень потребностей, который определяют сами ВСУ. Сейчас она в целом удовлетворяется, хотя и не так, как хотелось бы, ведь проблемы есть и это никто не отрицает. В то же время очевидно, что речь идет не о тотальном подходе и не о мобилизации образца времен Второй мировой войны.

Возможна ли тотальная мобилизация в России

Зато в России, по мнению эксперта, тотальная мобилизация более вероятна, ведь там действует значительно более жесткий государственный аппарат. Это было заметно уже во время первой волны мобилизации.

Россияне шли в военкоматы, осознавая, что их могут отправить на непонятную для них войну. Более того, мобилизовали даже людей, которые имели право на отсрочку, в частности многодетных родителей.

— При этом показательно, что даже те категории граждан, которые имели законные основания для отсрочки и соответствующие документы, фактически не выступали против мобилизации. Это объясняется другим типом общества в России и наличием мощного репрессивного аппарата, заточенного именно под такие процессы. Система там выстроена иначе, и избежать ответственности или повестки крайне сложно, — пояснил политолог.

Таким образом, с политической точки зрения тотальная мобилизация в России более реальна, чем в Украине, отмечает эксперт. В то же время Владимир Путин пытается избегать такого шага, понимая, что это будет крайне непопулярное решение.

Реакция российского общества на тотальную мобилизацию во время войны

Игорь Рейтерович также отмечает, что открытого массового сопротивления мобилизации в российском обществе ожидать не стоит. Большинство будет пытаться уклоняться от похода в военкоматы, но масштабных протестов не будет.

Репрессивный аппарат и пропагандистская система в России настроены так, что государство способно собрать необходимое количество людей и закрыть нужные ему задачи.

Фактически эти процессы происходят уже сейчас, но в скрытой форме. Нынешнюю мобилизацию в России подают под видом добровольного подписания контрактов.

В то же время существует система планов на “добровольные” контракты, когда предприятиям спускают конкретные показатели, которые они должны выполнить. Формально — на добровольных началах, но на практике часть людей привлекают принудительно, используя другие механизмы.

— В основном это люди, которым некуда деться и которые не могут уклониться от мобилизации. Вся информация о них содержится в государственных системах, возможности выехать за границу у них нет. Более 80% граждан России никогда не выезжали за пределы страны, а многие даже за пределы своего района или города, — рассказал эксперт.

Люди, которые всю жизнь прожили в одном месте и не имеют никаких альтернатив, быстро попадают под действие репрессивной машины, что и позволяет осуществлять принудительную мобилизацию в России.

