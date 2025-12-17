Момент обращения военнослужащего, совершившего СОЧ, в военную специализированную прокуратуру с просьбой решить вопрос о дальнейшем прохождении службы свидетельствует о прекращении преступления.

Об этом сообщили в Верховном Суде.

Верховный Суд определил, когда прекращается преступление СЗЧ

Как отмечается на сайте суда в среду, 17 декабря, такое решение принял Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда (ККС ВС) по делу военнослужащего, которого местный суд признал виновным и осудил по ч. 5 ст. 407 УК Украины за самовольное оставление места службы без уважительных причин.

Суд первой инстанции на основании ст. 75 УК Украины освободил осуждённого от отбывания наказания с испытанием.

Апелляционный суд отменил этот приговор в части назначенного наказания и вынес новый приговор, назначив осуждённому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.

В кассационной жалобе в Верховный Суд защитник утверждал, что апелляционный суд неправомерно ухудшил положение осуждённого.

— Отменяя приговор апелляционного суда и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, Верховный Суд указал, что, по материалам уголовного производства, осуждённый до того, как сообщил в мае 2023 года ТУ ГБР о самовольном оставлении места службы, по тому же поводу 15 августа 2022 года обратился в специализированную прокуратуру в сфере обороны, — подчёркивают в Верховном Суде.

Как отмечают в Суде, в своём обращении военнослужащий изложил обстоятельства оставления военной части и просил решить вопрос о дальнейшем прохождении военной службы.

— Согласно сообщению Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка от 12 октября 2022 года поданное заявление для рассмотрения было направлено в Донецкий зональный отдел. Приведённые документы были приложены к делу в ходе судебного разбирательства, их принадлежность и допустимость стороны не оспаривали, — уточняется в сообщении.

По данным суда, эти фактические обстоятельства не получили надлежащей оценки в апелляционном производстве, хотя они влияют на общую справедливость принятого судебного решения.

