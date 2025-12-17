Скоро Новый год – время празднования, подарков и, конечно же, новогодней елки. Многие мечтают украсить свой дом пушистой зеленой красавицей, создав атмосферу праздника и уюта. Однако желание иметь елку дома не должно приводить к нарушению закона.

Факты ICTV узнавали, какой штраф за срубленную елку и какая ответственность предусмотрена по закону.

Размеры штрафов за незаконно срубленные хвойные деревья

За незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Выбор вида ответственности зависит от масштабов нарушения и причиненного ущерба.

Сейчас в Украине несколько правовых актов, регулирующих ответственность лиц, занимающихся незаконной вырубкой насаждений. За срубание одной елки предусмотрена административная ответственность. Эта разновидность административных правонарушений регулируется статьей 65 кодекса Украины об административных правонарушениях.

В этой статье указано, что за незаконную порубку и повреждение деревьев и за их незаконное хранение или перевозку в зоне лесных питомников, или на плантациях природного происхождения, придется заплатить штраф:

510-1020 грн . Соответственно, это от 30 до 60 необлагаемых минимумов.

. Соответственно, это от 30 до 60 необлагаемых минимумов. Если же правонарушение совершило должностное лицо, в таком случае придется заплатить 2 550-5 100 грн.

Если же лицу уже однажды выписали штраф в этом году, то при совершении повторного правонарушения придется заплатить значительно больше. В таком случае сумма штрафа составит 1 020-1 530 грн.

Если елка была срублена не в лесу, а в пределах населенных пунктов, в таком случае ответственность и размер штрафа будет отличаться:

Если правонарушение совершило физическое лицо, то ему придется заплатить 170-510 грн штрафа.

Если же правонарушение совершило должностное лицо, или физическое лицо-предприниматель, то в таком случае размер штрафа 510-850 грн.

Предусмотрена ли уголовная ответственность

И предусмотрена не только административка и штраф за срубленную елку в Украине, но и уголовная ответственность, что указано в статье 246 Уголовного кодекса Украины:

Если незаконная порубка деревьев привела к причинению существенного вреда, то в таком случае придется заплатить 1 7-25,5 тыс грн.

Также предусмотрена ответственность в виде пробационного надзора на срок до трех лет. Это правонарушение еще наказывается ограничением или даже лишением свободы до трех лет .

Если же лицо совершило те же действия повторно и сговорилась с группой лиц, то в таком случае человеку грозит ограничение или лишение свободы сроком 3-5 лет.

. Если же лицо совершило те же действия повторно и сговорилась с группой лиц, то в таком случае человеку грозит ограничение или лишение свободы Если эти действия были совершены в пределах заповедников, на территориях заповедного фонда и охраняемых лесах, то штраф будет 25,5-34 тыс грн.

Если вырубка лесов привела к тяжелым последствиям, то лицо могут ограничить или лишить свободы, сроком от 5 до 7 лет.

В законе есть примечание, что существенным считается вред, который в 20 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, или это существенный вред, который нанесен окружающей среде.

Но это не вся ответственность, ведь в соответствии с Постановлением Кабмина, утверждены таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесу или заповедным зонам. Размер этой таксы увеличивается при увеличении диаметра дерева.

Итак, дешевле будет не платить штраф за незаконно срубленную елку, а приобрести деревце, которое вырастили в специальных лесных хозяйствах.

