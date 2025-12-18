В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик: его не кормили два месяца
- В Могилев-Подольском районе Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода.
- Ребенок не получал пищи не менее двух месяцев.
- Социальные работники и медики знали о ситуации в семье, но ничего не делали для изъятия мальчика.
- Прокуратура сообщила о подозрении матери мальчика, социальному работнику и семейному врачу.
В Могилев-Подольском районе Винницкой области 16 декабря в доме обнаружили тело 10-летнего мальчика. Он проживал с матерью.
Об этом сообщает пресс-центр Винницкой областной прокуратуры.
Смерть мальчика от голода
Ребенок был инвалидом с рождения и нуждался в посторонней помощи и постоянном медицинском уходе. По данным следствия, мальчика не кормили как минимум два месяца.
Семья состояла на учете в социальной службе, однако ребенку не предоставили статус ребенка, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах.
По данным прокуратуры, с мая 2025 года мальчик прекратил учебу в школе. Его состояние ухудшалось, но мать не обращалась к врачам.
С августа по декабрь социальные работники и медики посещали семью, видели условия проживания и ухудшение состояния здоровья мальчика. Информация была задокументирована, однако никто ничего не сделал для изъятия больного ребенка и обеспечения ему лечения.
В прокуратуре считают, что ребенок умер из-за ненадлежащего ухода со стороны матери, а также из-за отсутствия реакции со стороны социальных и медицинских служб.
В результате матери мальчика сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком). Женщина находится под стражей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по ч. 1 ст. 184 КУоАП.
Работнику социальной службы, закрепленному за семьей, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть).
Семейному врачу – по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) и ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, что причинило значительный ущерб).
Также в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 3 ст. 367 УК Украины по факту бездействия социальной службы, на учете которой находилась семья.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, бездействие которых привело к смерти ребенка.