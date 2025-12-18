В Могилев-Подольском районе Винницкой области 16 декабря в доме обнаружили тело 10-летнего мальчика. Он проживал с матерью.

Об этом сообщает пресс-центр Винницкой областной прокуратуры.

Смерть мальчика от голода

Ребенок был инвалидом с рождения и нуждался в посторонней помощи и постоянном медицинском уходе. По данным следствия, мальчика не кормили как минимум два месяца.

Сейчас смотрят

Семья состояла на учете в социальной службе, однако ребенку не предоставили статус ребенка, оказавшегося в сложных жизненных обстоятельствах.

По данным прокуратуры, с мая 2025 года мальчик прекратил учебу в школе. Его состояние ухудшалось, но мать не обращалась к врачам.

С августа по декабрь социальные работники и медики посещали семью, видели условия проживания и ухудшение состояния здоровья мальчика. Информация была задокументирована, однако никто ничего не сделал для изъятия больного ребенка и обеспечения ему лечения.

В прокуратуре считают, что ребенок умер из-за ненадлежащего ухода со стороны матери, а также из-за отсутствия реакции со стороны социальных и медицинских служб.

В результате матери мальчика сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности, повлекшее смерть) и ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком). Женщина находится под стражей. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей по ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Работнику социальной службы, закрепленному за семьей, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть).

Семейному врачу – по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) и ч. 3 ст. 362 УК Украины (несанкционированное изменение, уничтожение или блокирование информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, что причинило значительный ущерб).

Также в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по ч. 3 ст. 367 УК Украины по факту бездействия социальной службы, на учете которой находилась семья.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица, бездействие которых привело к смерти ребенка.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.