У Могилів-Подільському районі Вінниччини 16 грудня в будинку виявили тіло 10-річного хлопчика. Він проживав із матір’ю.

Про це повідомляє пресцентр Вінницької обласної прокуратури.

Смерть хлопчика від голоду

Дитина мала інвалідність із народження та потребувала сторонньої допомоги та постійного медичного догляду. За даними слідства, хлопчика не годували щонайменше два місяці.

Сімʼя перебувала на обліку соціальної служби, однак дитині не надали статус такої, що опинилася в складних життєвих обставинах.

За даними прокуратури, з травня 2025 року хлопчик припинив навчання у школі. Його стан погіршувався, але мати не зверталася до лікарів.

Із серпня по грудень соціальні працівники та медики відвідували сім’ю, які бачили умови проживання та погіршення стану здоровʼя хлопчика. Інформацію документували, проте ніхто нічого не зробив для вилучення хворої дитини та забезпечення їй лікування.

У прокуратурі вважають, що дитина померла через неналежний догляд з боку матері, а також через відсутність реакції з боку соціальних та медичних служб.

Відтак матері хлопчика повідомили про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) та ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Жінку тримають під вартою. Раніше її вже притягували до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть).

Сімейному лікареві – за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що заподіяло значну шкоду).

Також до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 3 ст. 367 КК України за фактом бездіяльності соціальної служби, на обліку якої перебувала сім’я.

Наразі встановлюються всі обставини та особи, бездіяльність яких призвела до смерті дитини.

