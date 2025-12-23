С 1 января 2026 года размеры ежемесячных выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине не изменятся – людям будут выплачивать по 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн – для детей и лиц с инвалидностью.

В то же время государство делает акцент на жилищных программах – компенсациях, ипотеке и ваучерах на приобретение жилья.

Также появится новая разовая выплата в 2 тыс. грн для переселенцев из опасных регионов при условии официальной занятости.

Больше о новых выплатах и других видах государственной поддержки для ВПЛ с 1 января 2026 года в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Какие виды поддержки для ВПЛ будут действовать с 1 января 2026 года

Согласно закону о государственном бюджете, который согласовали на 2026 год, предусмотрено, что действие ключевых программ поддержки внутренних переселенцев будет сохранено.

Однако главным приоритетом государства станет обеспечение таких семей жильем.

Так, в госбюджет-2026 заложено:

Выплаты на проживание ВПЛ – 39,6 млрд грн;

Деньги на жилищные ваучеры для переселенцев – 14 млрд грн;

Компенсации за уничтоженное/поврежденное жилье в рамках єВідновлення – 6,7 млрд грн;

На компенсации ВПЛ первого взноса и процентов за первый год на єОселя – 4,4 млрд грн;

На соцуслуги – 2 млрд грн;

Для ремонта жилищных фондов мест временного проживания – 1 млрд грн;

На программу жилья для ВПЛ в селах – 500 млн грн;

На льготную ипотеку для ВПЛ и ветеранов – 154 млн грн.

Дополнительно должны поступить еще такие средства для ВПЛ от партнеров:

для компенсации за уничтоженную недвижимость – €200 млн;

в рамках помощи за утраченное жилье на ТОТ – €120 млн;

для льготной ипотеки Жилье для ВПЛ – €50 млн.

Отметим, что эти нормы еще могут корректироваться в 2026 году.

Новая седьмая выплата для ВПЛ: кто сможет получить

Отдельно будет действовать новая помощь – так называемая седьмая выплата в размере 2 тыс. грн. Ее предоставят украинцам, которые выехали из опасных регионов.

Воспользоваться такой возможностью можно будет исключительно после подтверждения факта непрерывной официальной работы в течение последних шести месяцев.

Повысят ли денежную помощь ВПЛ в 2026 году

В госбюджет 2026 года на выплаты ВПЛ пока заложена сумма, равная уровню 2025 года, поэтому повышение денежных компенсаций с 1 января не планируется.

Кабмин продолжит предоставление помощи на прежнем уровне – 2 тыс. грн на каждого взрослого человека и 3 тыс. грн – на детей и лиц с инвалидностью.

Согласно сентябрьскому решению правительства о продлении выплат еще на шесть месяцев, автоматические зачисления на банковские карты ВПЛ будут поступать как минимум до февраля 2026 года.

На счетах средства будут поступать 15 и 28 числа каждого месяца.

В то же время в силе останется право на поддержку за аренду жилья. Такую субсидию будут предоставлять тем, у кого нет собственных домов или квартир в безопасном регионе, поэтому они вынуждены тратить на аренду более 20% доходов и заключили официальный договор.

Как подать заявку на субсидии-2026

Если лицо имеет право на субсидию и еще не подавало документы на такую помощь, это можно сделать одним из трех способов:

онлайн – через веб-портал или мобильное приложение Пенсионный фонд Украины;

лично – зайти в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

по почте – переслать документы по адресу территориального органа ПФУ.

Данные о начислении поступят в личный кабинет заявителя на онлайн-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в раздел Моя субсидия.

Жилищная программа для покупки жилья ВПЛ: условия

Как объявило Министерство развития общин и территорий Украины (Минразвития), с 1 декабря 2025 года стартовал прием заявок на участие в новой программе для внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть жилье на временно оккупированных территориях.

Таким переселенцам будут предоставлять ваучеры в размере 2 млн грн на человека для приобретения нового жилья.

Эта программа пока доступна только для тех, кто имеет статус участника боевых действий или является лицом с инвалидностью вследствие войны.

Подать заявку на получение ваучера можно будет через приложение Дія, а впоследствии – через ЦПАУ или нотариуса.

Заявки будут рассматривать комиссии по месту фактического проживания ВПЛ, согласно их справке.

В такой заявке указывают, что заявитель и его семья не имеют другого жилья на подконтрольной территории.

Также никто из семьи не должен был получать до этого государственную жилищную помощь.

Информацию о разрушенном или утраченном жилье на ТОТ нужно будет указать в заявке, однако проверка состояния старого жилья или права собственности не требуется.

Новая жилищная программа является расширением в рамках єВідновлення.

Такая компенсация дает шанс на новый дом тем, кто ранее не мог получить помощь из-за невозможности обследовать разрушенное жилье на ВОТ.

Международная денежная помощь ВПЛ в 2026 году: что известно

С 1 января 2026 года международные организации продолжат предлагать помощь людям, которые будут соответствовать определенным критериям – это должны быть ВПЛ, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители прифронтовых или деоккупированных территорий, а также те, кто потерял жилье.

Преимущественно выплаты будут предоставляться на три месяца, однако иногда возможно продление до полугода через банковские счета или отделения Укрпочты.

Для регистрации достаточно подать заявку через официальные сайты и страницы организаций в соцсетях.

Отметим, что ни одна из организаций не будет просить пароли или коды от банковских карт – эту информацию нельзя передавать посторонним, чтобы избежать мошенничества.

Среди организаций, куда можно обратиться за помощью:

1.NRC – выплаты от Норвежского совета по делам беженцев

Деньги предоставляются ВПЛ и жителям прифронтовых районов. Речь идет о 2 200 грн на члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев.

В помощь входят не только плановые, но и экстренные выплаты – на случай кризисных ситуаций, таких как обстрелы или вынужденное перемещение.

2. Деньги от ЮНИСЕФ в 2026 году

Еще 10 декабря 2025 года эта организация обратилась к национальным правительствам, представителям государственного и частного сектора, а также международным партнерам с призывом обеспечить финансирование в размере $350 млн на 2026 год.

Это поможет ей оказать жизненно необходимую гуманитарную помощь 4,3 млн человек в Украине, из которых 725 тыс. – дети.

Пока неизвестно, кому именно и в каком размере будут предоставлять выплаты в 2026 году, однако в начале года эти данные должны уже стать доступными.

3. Помощь от УВКБ ООН: чего ждать с 1 января 2026 года

Отмечается, что гуманитарная поддержка ООН в январе 2026 года должна охватить тех, кто нуждается в немедленной помощи после ракетных ударов или эвакуации.

Речь идет о домохозяйствах, где жилье повреждено или непригодно для проживания, о семьях, потерявших близкого родственника, или тех, кто временно остался без дохода.

Для регистрации требуются ИНН, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), банковский счет, свидетельство о рождении детей и, при необходимости, могут запросить медицинские документы.

Кроме прочего, УВКБ ООН в партнерстве с правительством Украины все еще предоставляет единовременную денежную помощь для домохозяйств, чтобы семьи могли подготовиться и комфортно пройти отопительный сезон 2025/2026 годов.

Поддержка предоставляется на приобретение твердого топлива для отопления и помощь в сложных зимних условиях, особенно – в прифронтовых регионах.

В настоящее время организация обрабатывает заявки, полученные в 2025 году, однако сами выплаты будут продолжаться и в 2026 году.

4. Какую помощь предлагает Красный Крест

Эта организация с 1 января 2026 года предлагает денежную поддержку на восстановление жилья. Финансирование будет предоставляться на восстановление жилых помещений, пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Также она направлена на поддержку населения Полтавской, Черкасской и Кировоградской областей, нуждающихся в восстановлении после средних и легких повреждений базовых элементов жилья.

Среди них – крыша, окна, двери и т.д., поврежденные военными действиями.

Размер денежной помощи будет определяться индивидуально в рамках каждого домохозяйства после оценки степени повреждений.

Семьям гражданских лиц, считающихся пропавшими без вести, также оказывают помощь при поддержке Красного Креста в 2025 году. Однако пока неизвестно, продолжат ли эту поддержку и в 2026 году.

5. Что обещает делать для ВПЛ Каритас в январе 2026 года

Каритас Украина, как планируется, продолжит оказывать единовременную помощь на зимний период в январе 2026 года.

Такая выплата будет выдана на одно хозяйство и предназначена для людей в общинах Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областей на подконтрольных Украине территориях. Жители Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей получат помощь с твердым топливом.

Ожидается, что программа продлится до 31 марта 2026 года.

Кроме того, в рамках экстренной гуманитарной поддержки в Сумской и Харьковской областях команда Каритас Харьков ежедневно обеспечивает эвакуированных необходимыми вещами, горячими обедами и поддержкой.

Это помогает им не чувствовать себя одинокими в новых условиях.

Также команда активно участвует в перевозке людей из транзитного центра в безопасные места в Украине.

Подробности можно узнать по горячей линии 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Ранее Факты ICTV писали, как проводится идентификация для внутренне перемещенных лиц, а также – кому и когда необходимо ее проходить.

