З 1 січня 2026 року розміри щомісячних виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні не зміняться – людям виплачуватимуть по 2 тис. грн для дорослих і 3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Водночас держава робить акцент на житлових програмах – компенсаціях, іпотеці та ваучерах на придбання житла.

Також з’явиться нова разова виплата у 2 тис. грн для переселенців із небезпечних регіонів за умови офіційної зайнятості.

Зараз дивляться

Більше про нові виплати та інші види державної підтримки для ВПО з 1 січня 2026 року в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які види підтримки для ВПО діятимуть з 1 січня 2026 року

За законом про державний бюджет, який погодили на 2026 рік, передбачено, що дія ключових програм підтримки внутрішніх переселенців буде збережена.

Однак головним пріоритетом держави стане забезпечення таких родин житлом.

Так, у держбюджет-2026 закладено:

Виплати на проживання ВПО – 39,6 млрд грн;

Гроші на житлові ваучери для переселенців – 14 млрд грн;

Компенсації за знищене/пошкоджене житло в межах єВідновлення – 6,7 млрд грн;

На компенсації ВПО першого внеску та відсотків за перший рік на єОселю – 4,4 млрд грн;

На соцпослуги – 2 млрд грн;

Для ремонту житлових фондів місць тимчасового проживання – 1 млрд грн;

На програму житла для ВПО у селах – 500 млн грн;

На пільгову іпотеку для ВПО та ветеранів – 154 млн грн.

Додатково мають надійти ще такі кошти для ВПО від партнерів:

для компенсації за знищену нерухомість – € 200 млн;

у межах допомоги за втрачене житло на ТОТ – €120 млн;

для пільгової іпотеки Житло для ВПО – €50 млн.

Зауважимо, що ці норми ще можуть коригувати у 2026 році.

Нова сьома виплата для ВПО: хто зможе отримати

Окремо діятиме нова допомога – так звана сьома виплата у розмірі 2 тис. грн. Її нададуть українцям, які виїхали із небезпечних регіонів.

Скористатися такою можливістю можна буде виключно після підтвердження факту безперервної офіційної роботи протягом останніх шести місяців.

Чи підвищать грошову допомогу ВПО у 2026 році

У держбюджет 2026 року на виплати ВПО наразі закладено суму, яка дорівнює рівню 2025 року, тож підвищення грошових компенсацій з 1 січня не заплановано.

Кабмін продовжить надання допомоги на попередньому рівні – 2 тис. грн на кожну дорослу людину і 3 тис. грн – на дітей та осіб з інвалідністю.

Згідно з вересневим рішенням уряду щодо продовження виплат ще на шість місяців, автоматичні зарахування на банківські картки ВПО приходитимуть щонайменше до лютого 2026 року.

На рахунках кошти опинятимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Водночас в силі залишиться право на підтримку за оренду житла. Таку субсидію надаватимуть тим, у кого немає власних будинків чи квартир у безпечному регіоні, тож вони вимушені витрачати на оренду понад 20% доходів та уклали офіційний договір.

Як податися на субсидії-2026

Якщо особа має право на субсидію і ще не подавала документи на таку допомогу, це можна зробити одним із трьох способів:

онлайн – через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійний фонд України;

особисто – зайти у сервісний центр Пенсійного фонду України.

поштою – переслати документи на адресу територіального органу ПФУ.

Дані про нарахування надійдуть в особистий кабінет подавача на онлайн-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділ Моя субсидія.

Житлова програма для купівлі житла ВПО: умови

Як оголосило Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку), з 1 грудня 2025 року стартував прийом заявок на участь у новій програмі для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були залишити житло на тимчасово окупованих територіях.

Таким переселенцям надаватимуть ваучери у 2 млн грн на людину для придбання нового житла.

Ця програма поки що доступна тільки для тих, у кого є статус учасника бойових дій або хто є особою з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на отримання ваучера можна буде через застосунок Дія, а згодом – через ЦНАП або нотаріуса.

Заявки розглядатимуть комісії за місцем фактичного проживання ВПО згідно з їхньою довідкою.

У такій заяві вказують, що заявник та його сім’я не мають іншого житла на підконтрольній території.

Також жоден із сім’ї не мав отримувати до цього державну житлову допомогу.

Інформацію про зруйноване чи втрачене житло на ТОТ треба буде зазначити в заявці, однак перевірка стану старого житла чи права власності не потрібна.

Нова житлова програма є розширенням в межах єВідновлення.

Така компенсація дає шанс на новий дім тим, хто раніше не міг отримати допомогу через неможливість обстежити зруйноване житло на ТОТ.

Міжнародна грошова допомога ВПО у 2026: що відомо

З 1 січня 2026 року міжнародні організації продовжать пропонувати допомогу людям, які відповідатимуть певним критеріям – це мають бути ВПО, пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю, жителі прифронтових або деокупованих територій, а також ті, хто втратив житло.

Переважно виплати надаватимуть на три місяці, однак іноді можливе продовження до пів року через банківські рахунки чи відділення Укрпошти.

Для реєстрації достатньо подати заявку через офіційні сайти та сторінки організацій у соцмережах.

Зауважимо, що жодна з організацій не стане просити паролі чи коди від банківських карток – цю інформацію не можна передавати стороннім, аби уникнути шахрайства.

Серед організацій, куди можна звернутися за допомогою:

1.NRC – виплати від Норвезької ради у справах біженців

Гроші надають ВПО та жителям прифронтових районів. Ідеться про 2 200 грн на члена родини щомісяця протягом трьох місяців.

У допомогу входять не тільки планові, але й екстрені виплати – на випадок кризових ситуацій, як-то обстріли чи вимушене переміщення.

2. Гроші від ЮНІСЕФ у 2026 році

Ще 10 грудня 2025 року ця організація звернулася до національних урядів, представників державного та приватного сектора, а також міжнародних партнерів із закликом забезпечити фінансування у розмірі $350 млн на 2026 рік.

Це допоможе їй надати життєво необхідну гуманітарну допомогу для 4,3 млн людей в Україні, з яких 725 тис. – діти.

Наразі невідомо, кому саме і в якому розмірі будуть надавати виплати у 2026 році, однак на початку року ці дані мають вже стати доступними.

3. Допомога від УВКБ ООН: чого чекати з 1 січня 2026 року

Зазначається, що гуманітарна підтримка ООН у січні 2026 року має охопити тих, хто потребує негайної допомоги після ракетних ударів або евакуації.

Sдеться про домогосподарства, де житло пошкоджене чи непридатне для проживання, про сім’ї, що втратили близького родича, або тих, хто залишився без доходу тимчасово.

Реєстрація вимагає ІПН, паспорта, довідки ВПО (за наявності), банківського рахунка, свідоцтва про народження дітей та, за потреби, можуть попросити медичні документи.

Крім іншого, УВКБ ООН у партнерстві з урядом України все ще надає одноразову грошову допомогу для домогосподарств, щоб сім’ї могли підготуватися та комфортно пройти опалювальний сезон 2025/2026 років.

Підтримку надають на придбання твердого палива для опалення та допомогу у складних зимових умовах, особливо – в прифронтових регіонах.

Наразі організація обробляє ті заявки, які отримала у 2025 році, однак самі виплати продовжать надходити і у 2026.

4. Яку допомогу пропонує Червоний Хрест

Ця організація з 1 січня 2026 року пропонує грошову підтримку на відновлення житла. Фінансування надаватимуть на відбудову житлових приміщень, постраждалих у надзвичайних ситуаціях.

Також вона спрямована на підтримку населення Полтавської, Черкаської й Кіровоградської областей, що потребують відновлення після середніх та легких пошкоджень базових елементів житла.

Серед них – дах, вікна, двері тощо, пошкоджені воєнними діями.

Розмір грошової допомоги визначатимуть індивідуально в межах кожного домогосподарства після оцінки ступеня пошкоджень.

Родинам цивільних осіб, що вважаються зниклими безвісти, також надають допомогу за підтримки Червоного Хреста у 2025 році. Однак наразі невідомо, чи продовжать цю підтримку і в 2026 році.

5. Що обіцяє робити для ВПО Карітас у січні 2026 року

Карітас Україна, як планується, продовжить надавати одноразову допомогу на зимовий період у січні 2026 року.

Така виплата видаватиметься на одне господарство й призначена для людей у громадах Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та Миколаївської областей на підконтрольних Україні територіях. Жителі у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях отримають допомогу з твердим паливом.

Очікується, що програма триватиме до 31 березня 2026 року.

Крім того, в межах Екстреної гуманітарної підтримки в Сумській та Харківській областях команда Карітасу Харків щоденно забезпечує евакуйованих необхідними речами, гарячими обідами та підтримкою.

Це допомагає їм не відчувати самотності в нових умовах.

Також команда активно бере участь у перевезенні людей із транзитного центру до безпечних місць в Україні.

Деталі можна дізнатися через гарячу лінію 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Раніше Факти ICTV писали, як проводиться ідентифікація для внутрішньо переміщених осіб, а також – кому та коли необхідно її проходити.