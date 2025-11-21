Питання щодо проходження фізичної ідентифікації останнім часом викликає багато запитань серед громадян.

Про те, як проводится ідентифікація для внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, читайте в нашому матеріалі.

Як часто проходити ідентифікацію ВПО

ВПО, які отримують пенсію чи страхові виплати, зобов’язані проходити щорічну фізичну ідентифікацію — дедлайн встановлений до 31 грудня.

Для пенсіонерів, що залишаються на тимчасово окупованих територіях, діє ще одна умова: щонайменше раз на пів року вони мають здійснювати будь-яку операцію з власного пенсійного рахунку.

До 1 листопада 2025 року ідентифікацію мали здійснити отримувачі державних соціальних допомог, які на момент початку повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соцзахисту на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.

Мова йде про осіб, що після 24 лютого 2022 року не подавали заяви для продовження виплат на підконтрольній Україні території. До цієї категорії належать громадяни, які не мають права на пенсію, а також особи з інвалідністю та діти з інвалідністю — ті, чиї види допомог із 1 липня адмініструє Пенсійний фонд України.

Коли потрібно пройти ідентифікацію для пенсіонерів ВПО

Постановою Кабінету міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 запроваджено нові правила, що визначають додаткові вимоги до продовження виплат тим громадянам, які постійно або тимчасово перебувають:

за межами України,

на територіях, що наразі є тимчасово окупованими (ТОТ).

Хто повинен проходити фізичну ідентифікацію

До 31 грудня кожного календарного року процедуру ідентифікації зобов’язані пройти:

отримувачі пенсій, які проживають на ТОТ,

особи, що тимчасово мешкають за кордоном і отримують пенсійні або страхові виплати.

Способи ідентифікації ВПО у 2025 році

Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Громадянин може зайти у свій особистий кабінет на порталі та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис або Дія ID, сформованого в застосунку Дія. Після авторизації на порталі доступна процедура дистанційної фізичної ідентифікації.

Під час відеоконференції

Ідентифікацію можна пройти у форматі онлайн-спілкування з фахівцем Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно попередньо подати заяву на призначення дати та часу відеосеансу. Під час розмови потрібно пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на контрольні запитання. Сеанс проводиться за визначеними правилами і з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних.

Подати заяву на таку форму ідентифікації можна:

через вебпортал Пенсійного фонду, заповнивши електронний бланк ;



телефоном до Контакт-центру ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.



У закордонних дипломатичних установах України

Громадяни, які перебувають за кордоном, можуть звернутися до українського консульства чи посольства. Там видають документ, що підтверджує факт перебування людини в живих.

Цей документ слід надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням (звичайним або з оголошеною цінністю), додавши заяву про продовження виплат у довільній формі.

Також можна подати такі документи в електронному вигляді через вебпортал ПФУ, прикріпивши відскановані копії та підписавши їх кваліфікованим електронним підписом.

Особисто пройти ідентифікацію у пенсійному фонді або в банку

Якщо одержувач виплат має можливість звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ або до уповноваженого банку (через який отримує кошти), достатньо надати документ, що посвідчує особу, та пройти ідентифікацію безпосередньо на місці.

Коли виплати припиняють

Виплата пенсії або страхових виплат зупиняється, якщо:

До 31 грудня відповідного року територіальний орган ПФУ не отримав інформації про проходження фізичної ідентифікації громадянами, які мешкають за кордоном або на ТОТ. У такому разі зупинка виплат настає з 1 січня наступного року.

Уповноважений банк повідомив Пенсійний фонд про відсутність будь-яких видаткових операцій на рахунку пенсіонера протягом 6 місяців, і водночас у цей період особа не проходила фізичної ідентифікації.



Відновлення виплат

Поновлення пенсій або страхових виплат здійснюється після того, як особа пройшла фізичну ідентифікацію. Це можливо протягом одного року з дати припинення виплат, за рішенням територіального органу ПФУ.

Важливий додатковий обов’язок — підтвердити, що виплати не отримуються від РФ. Особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях чи виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, повинні повідомити ПФУ про те, що не отримують пенсію або страхові виплати від російської федерації.

Без цього продовження українських виплат неможливе.

Зробити це можна одним з таких способів:

через вебпортал ПФУ у розділі Дистанційне інформування, авторизувавшись за допомогою КЕП або Дія.Підпису;

під час відеоідентифікації;

особисто, подавши заяву до сервісного центру Пенсійного фонду.

Як пройти ідентифікацію ВПО через Дію

Внутрішньо переміщені особи, які отримують пенсійні виплати, можуть скористатися кількома способами проходження процедури, і один із найзручніших — саме через Дія.Підпис.

Щоб пройти ідентифікацію онлайн, необхідно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. У правому верхньому кутку потрібно обрати розділ Вхід та натиснути варіант авторизації через Дія.Підпис. Після цього на екрані з’явиться кнопка для отримання коду входу, а далі — QR-код, який слід відсканувати у застосунку Дія.

Після сканування система автоматично відкриє застосунок Дія на телефоні, де потрібно навести камеру на QR-код, що відображається на порталі Пенсійного фонду. Далі потрібно підтвердити запит на авторизацію через Дія.Підпис та пройти фотоідентифікацію. Після підтвердження особи користувач отримує п’ятизначний код, який також потрібно ввести, натиснувши Далі.

Якщо всі кроки виконані правильно, авторизація через Дія.Підпис буде підтверджена, про що з’явиться відповідне повідомлення на екрані. Після цього користувач автоматично переходить до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Там необхідно відкрити розділ Мої звернення. У цьому розділі відображається інформація про проходження ідентифікації: дата звернення, тип перерахунку або виплати, а також позначка Ідентифікація через Дія.Підпис. У списку звернень завжди показується лише останнє зареєстроване звернення щодо ідентифікації.

