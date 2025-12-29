Несмотря на праздничные дни, конец года для многих украинцев — это не пауза, а наоборот период особой активности. Люди стремятся поздравить родных и друзей с Новым годом, поделиться теплом и вниманием, отправляя подарки и приятные сюрпризы даже на расстоянии.

Как работает Новая почта 31 декабря и 1 января, читайте в нашем материале.

График работы Новой почты 31 декабря

Новая почта заранее сообщила клиентам о графике работы в период новогодних праздников, чтобы украинцы могли спланировать отправку и получение посылок без лишних неудобств. Информация актуальна для всех регионов Украины и касается конца 2025 — начала 2026 года.

Сейчас смотрят

Согласно сообщению компании, 31 декабря отделения Новой почты будут работать в сокращенном режиме — до 17:00. Именно поэтому клиентам советуют заранее позаботиться об отправке или получении посылок, особенно если речь идет о срочных отправлениях в канун Нового года.

Итак, отвечая на вопрос, как будет работать Новая почта 31 декабря, — в этот день компания работает, но по сокращенному графику.

Новая почта: график работы в праздничный период

1 января все отделения Новой почты будут закрыты, ведь это официальный выходной день. В этот день не будет осуществляться ни прием, ни выдача отправлений в отделениях.

В то же время это не означает, что клиенты не смогут воспользоваться услугами компании в случае крайней необходимости.

Даже в праздничные дни, когда отделения не работают, отправить или получить посылку можно через почтоматы. Именно поэтому клиенты, которым нужно срочно передать или забрать отправление, имеют альтернативный вариант и не останутся без сервиса.

Как отправить посылку через почтомат:

Сначала нужно оформить отправление в мобильном приложении Новая почта. Для этого нажмите кнопку Создать посылку, выберите почтомат как пункт отправления, заполните данные получателя и задайте необходимые параметры доставки.

Далее подготовьте посылку, аккуратно упакуйте отправление, при этом наклеивать бумажную накладную не нужно. Важно убедиться, что размеры посылки соответствуют габаритам ячеек почтомата.

После этого подойдите к выбранному почтомату и включите на смартфоне Bluetooth и геолокацию — без этого система не сможет открыть ячейку.

В приложении откройте созданную электронную накладную и нажмите «Открыть ячейку». Когда ячейка откроется, положите в нее посылку и плотно закройте дверцу.

В завершение подтвердите отправку в приложении, нажав соответствующую кнопку. После этого процесс будет завершен, а получатель получит сообщение с кодом доступа, как только посылка прибудет в место назначения.

Актуальный график работы Новой почты на новогодние праздники 2026 для конкретного отделения всегда можно проверить на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Фото: Новая почта

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.