Попри святкові дні, кінець року для багатьох українців – це не пауза, а навпаки період особливої активності. Люди прагнуть привітати рідних і друзів з Новим роком, поділитися теплом та увагою, надсилаючи подарунки й приємні сюрпризи навіть на відстані.

Як працює Нова пошта 31 грудня та 1 січня, читайте в нашому матеріалі.

Графік роботи Нової пошти 31 грудня

Нова пошта заздалегідь повідомила клієнтів про графік роботи у період новорічних свят, щоб українці могли спланувати відправлення та отримання посилок без зайвих незручностей. Інформація актуальна для всіх регіонів України та стосується кінця 2025 – початку 2026 року.

Відповідно до повідомлення компанії, 31 грудня відділення Нової пошти працюватимуть у скороченому режимі – до 17:00. Саме тому клієнтам радять заздалегідь подбати про відправлення або отримання посилок, особливо якщо йдеться про термінові відправлення напередодні Нового року.

Отже, відповідаючи на запитання, як працюватиме Нова пошта 31 грудня, – у цей день компанія працює, але за скороченим графіком.

Нова пошта: графік роботи у святковий період

1 січня всі відділення Нової пошти будуть зачинені, адже це офіційний вихідний день. У цей день не здійснюватиметься ані прийом, ані видача відправлень у відділеннях.

Водночас це не означає, що клієнти не зможуть скористатися послугами компанії у разі нагальної потреби.

Навіть у святкові дні, коли відділення не працюють, відправити або отримати посилку можна через поштомати. Саме тому клієнти, яким потрібно терміново передати або забрати відправлення, мають альтернативний варіант і не залишаться без сервісу.

Як надіслати посилку через поштомат:

Спочатку потрібно оформити відправлення в мобільному застосунку Нова пошта. Для цього натисніть кнопку Створити посилку, оберіть поштомат як пункт відправлення, заповніть дані отримувача та задайте необхідні параметри доставки.

Далі підготуйте посилку, акуратно запакуйте відправлення, при цьому наклеювати паперову накладну не потрібно. Важливо переконатися, що розміри посилки відповідають габаритам комірок поштомата.

Після цього підійдіть до обраного поштомата та увімкніть на смартфоні Bluetooth і геолокацію – без цього система не зможе відкрити комірку.

У застосунку відкрийте створену електронну накладну та натисніть Відкрити комірку. Коли комірка відчиниться, покладіть у неї посилку та щільно зачиніть дверцята.

На завершення підтвердьте відправлення в додатку, натиснувши відповідну кнопку. Після цього процес буде завершено, а отримувач отримає повідомлення з кодом доступу, щойно посилка прибуде до місця призначення.

Актуальний графік роботи Нової пошти на новорічні свята 2026 для конкретного відділення завжди можна перевірити на офіційному сайті компанії або у мобільному застосунку.

Фото: Нова пошта

