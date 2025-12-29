Графік роботи Нової пошти 31 грудня та 1 січня: до котрої години працюють відділення
Попри святкові дні, кінець року для багатьох українців – це не пауза, а навпаки період особливої активності. Люди прагнуть привітати рідних і друзів з Новим роком, поділитися теплом та увагою, надсилаючи подарунки й приємні сюрпризи навіть на відстані.
Як працює Нова пошта 31 грудня та 1 січня, читайте в нашому матеріалі.
Графік роботи Нової пошти 31 грудня
Нова пошта заздалегідь повідомила клієнтів про графік роботи у період новорічних свят, щоб українці могли спланувати відправлення та отримання посилок без зайвих незручностей. Інформація актуальна для всіх регіонів України та стосується кінця 2025 – початку 2026 року.
Відповідно до повідомлення компанії, 31 грудня відділення Нової пошти працюватимуть у скороченому режимі – до 17:00. Саме тому клієнтам радять заздалегідь подбати про відправлення або отримання посилок, особливо якщо йдеться про термінові відправлення напередодні Нового року.
Отже, відповідаючи на запитання, як працюватиме Нова пошта 31 грудня, – у цей день компанія працює, але за скороченим графіком.
Нова пошта: графік роботи у святковий період
1 січня всі відділення Нової пошти будуть зачинені, адже це офіційний вихідний день. У цей день не здійснюватиметься ані прийом, ані видача відправлень у відділеннях.
Водночас це не означає, що клієнти не зможуть скористатися послугами компанії у разі нагальної потреби.
Навіть у святкові дні, коли відділення не працюють, відправити або отримати посилку можна через поштомати. Саме тому клієнти, яким потрібно терміново передати або забрати відправлення, мають альтернативний варіант і не залишаться без сервісу.
Як надіслати посилку через поштомат:
- Спочатку потрібно оформити відправлення в мобільному застосунку Нова пошта. Для цього натисніть кнопку Створити посилку, оберіть поштомат як пункт відправлення, заповніть дані отримувача та задайте необхідні параметри доставки.
- Далі підготуйте посилку, акуратно запакуйте відправлення, при цьому наклеювати паперову накладну не потрібно. Важливо переконатися, що розміри посилки відповідають габаритам комірок поштомата.
- Після цього підійдіть до обраного поштомата та увімкніть на смартфоні Bluetooth і геолокацію – без цього система не зможе відкрити комірку.
- У застосунку відкрийте створену електронну накладну та натисніть Відкрити комірку. Коли комірка відчиниться, покладіть у неї посилку та щільно зачиніть дверцята.
- На завершення підтвердьте відправлення в додатку, натиснувши відповідну кнопку. Після цього процес буде завершено, а отримувач отримає повідомлення з кодом доступу, щойно посилка прибуде до місця призначення.
Актуальний графік роботи Нової пошти на новорічні свята 2026 для конкретного відділення завжди можна перевірити на офіційному сайті компанії або у мобільному застосунку.
Фото: Нова пошта