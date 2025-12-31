1 января обычно характеризуется более низкой активностью горожан, ведь после шумных новогодних праздников многие выбирают отдых. Из-за этого количество пассажиров в общественном транспорте заметно уменьшается, что напрямую влияет на режим его работы.

Узнавайте о графике работы метро 1 и 2 января 2026 года в нашем материале.

График работы метро в Киеве 1 января

В первые дни нового года общественный транспорт в столице традиционно работает с учетом праздничного ритма города. Из-за уменьшения количества пассажиров в новогодние выходные киевский метрополитен корректирует график движения поездов, чтобы оптимизировать работу подземки.

В КП Киевский метрополитен объяснили, как будет работать метро в Киеве 1 января. 1 и 2 января 2026 года в киевском метро временно изменят интервалы между поездами на всех трех линиях. Такое решение приняли из-за ожидаемого снижения пассажиропотока после новогодней ночи.

В первый день года утром, в часы наибольшей нагрузки, поезда будут курсировать с интервалом около 3-4 минут. В течение дня после завершения пикового периода ожидание поезда увеличится до 5-6 минут.

График работы метро в Киеве 2 января

2 января интервалы движения составят 3-4 минуты в течение всего дня, в том числе в утренние и вечерние часы пик.

Уже 3 и 4 января столичное метро будет работать по стандартному графику выходного дня, а именно с интервалами между поездами примерно 6-7 минут.

Источник : КГГА