В Киеве в новогоднюю ночь будет продолжать действовать комендантский час — с 00:00 до 05:00. Соответственно, киевляне должны учитывать график работы метрополитена и наземного общественного транспорта, чтобы заранее вернуться домой.

Как будет работать метро на Новый год

На запрос сайта Телеграф Киевский метрополитен сообщил, что его работу, в том числе и в праздничные периоды, определяет Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, который является органом управления коммунального предприятия Киевский метрополитен.

На данный момент метрополитен в столице работает в обычном режиме в соответствии с утвержденными графиками предприятия с учетом требований военного положения, введенного указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №64/2022. Никакой официальной информации об изменении графика движения поездов в ночь с 24 на 25 декабря 2025 года, а также в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года — пока не поступало.

Таким образом, в праздничную ночь Киевский метрополитен будет работать в штатном режиме, если дополнительные решения по этому вопросу не будут приняты отдельно.

В Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что никаких решений об изменении движения общественного транспорта пока не принимали.

Пассажирские перевозки в столице осуществляются в привычном для условий военного положения режиме. Расписание движения формируется с учетом действия комендантского часа и действующих ограничений безопасности.