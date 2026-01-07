Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право на материальную помощь.

Выплаты на детей при рождении предоставляются родителям независимо от уровня доходов и социального статуса.

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда приходят детские деньги

Заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец в эфире телемарафона Единые новости сообщила, что с 1 января 2026 года вступил в силу закон, который предусматривает увеличение помощи при рождении ребенка и других выплат на детей. По ее словам, для оформления пособия необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или подать заявление через сервис єМалятко, доступный в приложении Дія.

В то же время заместитель министра отметила, что для полноценной наладки выплат через сервис єМалятко может потребоваться определенное время. Поэтому в случае срочной необходимости в средствах целесообразнее обращаться непосредственно в Пенсионный фонд.

Кроме единовременной выплаты в размере 50 тысяч гривен при рождении ребенка, предусмотрены и дополнительные виды помощи. В частности, по достижении ребенком одного года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 7 тысяч гривен матери или другому законному представителю ребенка.

Также предусмотрена отдельная выплата в размере 8 тысяч гривен для матерей или других законных представителей, которые после достижения ребенком одного года выходят на работу на полный рабочий день.

Кроме того, вводится программа єЯсла, которая предусматривает возможность использования средств на уход за ребенком. Речь идет, в частности, об оплате частных детских садов, услуг нянь, кружков, а также питания в учреждениях дошкольного образования.

Родителей, у которых родился маленький ребенок, интересует, когда придут детские деньги в 2026 году.

Точной даты выплаты детских денег нет. Дело в том, что в начале каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, которые поступают на карту получателей детского пособия.

Период зачисления денег на карту не может превышать трех дней.

Куда обращаться, если детские деньги не пришли

Бывают случаи, когда родители с опозданием получают выплаты на ребенка. Это связано с тем, что органы Государственной казначейской службы производят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов.

Так, в период полномасштабной войны деньги направляются прежде всего на национальную безопасность и оборону государства, поэтому возможны небольшие задержки с выплатами.

Родителям, которым не приходят детские деньги, советуют обращаться в ПФУ и звонить по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Также за дополнительными разъяснениями можно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 15-45.