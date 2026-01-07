Кожна українська сім’я, в якій народилася дитина, має право на матеріальну допомогу.

Виплати на дітей при народженні надаються батькам незалежно від рівня доходів та соціального статусу.

Коли приходять дитячі гроші й куди звертатися, якщо виплат немає – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Коли приходять дитячі гроші

Заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що з 1 січня 2026 року набув чинності закон, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини та інших виплат на дітей. За її словами, для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або подати заяву через сервіс єМалятко, доступний у застосунку Дія.

Водночас заступниця міністра зауважила, що для повноцінного налагодження виплат через сервіс єМалятко може знадобитися певний час. Тому в разі термінової потреби в коштах доцільніше звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.

Окрім одноразової виплати в розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини, передбачені й додаткові види допомоги. Зокрема, після досягнення дитиною однорічного віку виплачуватиметься щомісячна допомога у розмірі 7 тисяч гривень матері або іншому законному представнику дитини.

Також передбачена окрема виплата у розмірі 8 тисяч гривень для матерів або інших законних представників, які після досягнення дитиною одного року виходять на роботу на повний робочий день.

Крім того, запроваджується програма єЯсла, яка передбачає можливість використання коштів на догляд за дитиною. Йдеться, зокрема, про оплату приватних дитячих садків, послуг нянь, гуртків, а також харчування у закладах дошкільної освіти.

Батьків, у яких народилася маленька дитина, цікавить, коли приходять дитячі гроші у 2026 році.

Точної дати виплати дитячих грошей немає. Річ у тім, що на початку кожного місяця Державна казначейська служба України перераховує в банк кошти, які надходять на картку одержувачів дитячої допомоги.

Період зарахування грошей на картку не може перевищувати трьох днів.

Куди звертатися, якщо дитячі гроші не прийшли

Бувають випадки, коли батьки із запізненням отримують виплати на дитину. Це пов’язано із тим, що органи Державної казначейської служби роблять платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку та пріоритетності здійснення видатків.

Так, у період повномасштабної війни гроші спрямовуються передусім на національну безпеку та оборону держави, тому можливі невеликі затримки з виплатами.

Батькам, яким не приходять дитячі гроші, радять звертатися у ПФУ та телефонувати на номери: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Також за додатковими роз’ясненнями можна зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 15-45.