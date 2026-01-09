Пенсійний фонд України надає багато послуг українцям. Серед них не лише виплата та призначення пенсій, а й допомога на поховання.

Як триває процедура отримання допомоги на поховання та хто може її отримати у 2026 році — дізнавалися Факти ICTV.

Які документи потрібні

Щоб отримати допомогу, необхідно мати такі документи:

Зараз дивляться

заява про виплату допомоги на поховання;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка про смерть пенсіонера або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання;

свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті (подається, якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави);

довідка про взяття на облік ВПО (для тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях України);

реквізити рахунку в банку у форматі ІВАN.

Документи та місце подачі заявки на отримання допомоги можуть відрізнятися. Усе залежить від того, до якої категорії осіб належав померлий.

Як отримати виплату 2026: куди звертатися

Для отримання допомоги необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Допомога на поховання зараховується органами ПФУ на банківський рахунок того, хто проводить поховання.

Отримати допомогу можна в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ІПН.

Під час воєнного стану в Україні допомогу на поховання можуть отримати особи, які організовували процес похорону, враховуючи, до якої категорії осіб належав померлий.

Якщо померла застрахована особа, необхідно звернутися до її роботодавця, адже матеріальна допомога на поховання виплачується роботодавцем коштом соцстраху.

Які документи необхідні:

свідоцтво про смерть;

заява про виплату допомоги на поховання.

Якщо помер пенсіонер, необхідно звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України.

У ПФУ зазначили, що і ВПО, і люди з тимчасово окупованих територій можуть звертатися до будь-якого пенсійного фонду України. Адже під час воєнного стану немає жодної прив’язки до місця реєстрації померлого. Тому за наданням допомоги можна звертатися до зручного ПФУ.

У такому разі необхідно подати такі документи:

документ, що підтверджує особу заявника;

заяву про виплату допомоги на поховання;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або документ, що підтверджує факт смерті.

Розмір допомоги – двомісячна пенсія, яку отримував пенсіонер на час смерті.

Якщо померлий є пенсіонером з числа військовослужбовців, то розмір допомоги – тримісячна пенсія, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026 році три місячні пенсії, але не менше 16 640 грн.

Зверніть увагу, що допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.

Якщо померла особа, яка на момент смерті не досягла пенсійного віку, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості, необхідно звернутися до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого.

Розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування, і у різних регіонах він може бути різним.

Якщо померла безробітна особа, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем перебування безробітного на обліку.

Документи, які потрібно подати в такому разі:

документ, який підтверджує факт смерті безробітного (довідка про смерть);

документ, який засвідчує особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Допомога на поховання у разі смерті безробітного виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видачі зазначених довідок, заявник має надати свідоцтво про смерть або інший документ.

У такому випадку строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.

Відповідно до статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування допомогу на поховання в Україні також надають у разі смерті членів сім’ї, які перебували на утриманні застрахованої особи.

До членів сім’ї, належать:

дружина (чоловік);

діти, брати, сестри та онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони отримали інвалідність до 18 років (брати, сестри та онуки – за умови, що вони не мають працездатних батьків), а також студенти та учні середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;

батько, матір;

дід та баба за прямою лінією спорідненості.

Розмір допомоги на поховання 2026

ПФУ встановив розмір допомоги на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні на рівні 4100 грн. Цю суму було затверджено постановою правління фонду від 26.12.2022 р. № 29-1 та поки вона не змінювалася.

Як отримати допомогу під час воєнного стану

Для отримання допомоги на поховання особи, яка померла на непідконтрольній території або на території, де йдуть бойові дії, необхідно підтвердити факт смерті.

Для його встановлення необхідно звернутися до суду за місцем проживання заявника із заявою про встановлення факту смерті особи на відповідній території, в якій зазначити:

факт, який заявник просить встановити та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

До заяви необхідно додати:

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акта про настання смерті);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану)

Судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується відповідно до Закону України Про судовий збір.

Як отримати допомогу на поховання дивіться у відео:

Джерело : Пенсійний фонд