Граждане, которые много лет посвятили службе государству, защищая его и подвергая опасности собственную жизнь, заслуживают надлежащего уровня пенсионного обеспечения. В Украине такая пенсия имеет особый порядок назначения и определяется специальными нормами законодательства.

Об индексации пенсий военным пенсионерам в 2026 году мы поговорили с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

Будет ли индексация пенсий военным пенсионерам в 2026 году

Как отметила эксперт, впервые индексация военных пенсий была проведена только в 2022 году — на 14%, так же, как и для других категорий пенсионеров. До этого времени для военных никакой индексации пенсий не предусматривалось.

Такие условия сохранялись в течение 2022-2025 годов, и индексация осуществлялась на общих основаниях — как и для всех других пенсионеров. Главное условие — пенсия должна быть назначена до 31 декабря предыдущего года.

Постановление об индексации пенсий традиционно принимается в конце февраля. Именно в этот период определяется точный процент, на который будут повышены выплаты.

— В то же время в правительстве уже неоднократно обсуждалась необходимость регулирования размеров специальных пенсий. Это касается не только военнослужащих, но и других категорий, в частности чернобыльцев, судей и прокуроров. Однако пока никаких нормативно-правовых актов или постановлений, которые бы отменяли или изменяли индексацию спецпенсий, не принято, — подчеркнула эксперт.

Поэтому остается ждать конца февраля, чтобы увидеть, как именно будет проходить индексация и на какой процент вырастут пенсии.

Когда повысят пенсии военным пенсионерам в 2026 году

Что касается повышения пенсий военным пенсионерам в 2026 году, то на общегосударственном уровне этот вопрос сейчас вообще не рассматривается.

Напротив, прослеживается тенденция к ухудшению условий. В частности, речь идет о попытках реформировать систему формирования военных пенсий и открепить их размер от должностных окладов действующих военных.

— Этот вопрос обсуждается еще с 2024 года, однако на данный момент ни один законопроект так и не был принят. В то же время дискуссии об отказе от привязки пенсий к денежному обеспечению военнослужащих продолжаются. Речь идет, в частности, о законопроекте, инициированном народным депутатом Галиной Третьяковой, — напомнила адвокат.

Напомним, что Социальный комитет при рассмотрении проекта госбюджета на 2026 год инициировал дополнение заключительных положений новыми нормами. Ими предусматривается поручение Кабинету Министров до 1 июля 2026 года подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в ряд законов, в частности о государственной службе, судьях, прокуратуре, чернобыльцах и военных пенсионерах.

Цель — ввести единые подходы к определению пенсионного возраста для лиц, получающих пенсии по «специальным» законам, а также обеспечить им индексацию пенсий на общих основаниях независимо от изменений заработной платы, дохода или денежного обеспечения. Речь идет и о пенсиях военным.

Ранее Галина Третьякова обнародовала сравнительные данные о возрасте выхода на пенсию среди различных категорий граждан. По ее информации, средний показатель составляет 54 года, для получателей пенсии по возрасту — 59 лет, для пенсий за выслугу лет — 53 года, а для судей — также 53 года. При этом она отмечала, что приведенные данные основаны на статистике за 2021 год.

Также глава социального комитета неоднократно подчеркивала, что в Украине отдельные категории должностных лиц имеют право выходить на пенсию по выслуге лет, а не по возрасту, и, по ее мнению, такой подход требует пересмотра.

Реформирование специальных пенсий

Более того, в Украине готовятся масштабные изменения в пенсионной системе, которые имеют целью отказ от действующего формата специальных пенсий и введение накопительного механизма. О таких планах сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, в ведомстве уже разрабатывают обновленную модель пенсионного обеспечения, ориентированную на долгосрочную финансовую устойчивость. Ожидается, что она позволит обеспечить постепенное и прогнозируемое повышение минимальных пенсий, а не разовые увеличения.

Министр подчеркнул, что реформа коснется не только солидарной системы. Отдельное внимание планируется уделить специальным пенсиям, которые предлагается переформатировать в профессиональные. Такой шаг, по его словам, должен уменьшить дисбаланс в пенсионной системе и снизить нагрузку на Пенсионный фонд. При этом одной из ключевых задач остается определение четких и постоянных источников финансирования профессиональных пенсий, чтобы избежать дополнительного давления на государственный бюджет.

Но пока размер пенсий для военных по-прежнему остается привязанным к денежному обеспечению на соответствующих должностях.

На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в 2026 году и кому стоит ждать увеличения выплат

Повышение выплат военным пенсионерам также не планируется. Адвокат рассказала, что единственным условным исключением могут стать полицейские. Сейчас обсуждается возможность изменений в постановление Кабинета Министров № 988, которое регулирует вопросы денежного обеспечения полицейских.

Хотя эти изменения касаются прежде всего зарплат действующих правоохранителей, они должны непосредственно повлиять и на размер пенсий, ведь выплаты до сих пор зависят от денежного обеспечения. Таким образом, в случае роста зарплат должны повыситься и пенсии полицейских, вместе с тем, не исключено, что такой перерасчет придется проводить в судебном порядке.