Продление визы в Чехии является важным вопросом для украинцев, находящихся в стране на основании временной защиты.

Чтобы сохранить возможность легально оставаться в Чехии в 2026 году, необходимо вовремя пройти онлайн-регистрацию и забронировать личный визит в Министерство внутренних дел страны.

Продление визы в Чехии: когда стартует регистрация

Онлайн-регистрация для продления временной защиты в Чехии стартовала 8 января 2026 года и продлится до 15 марта 2026 года.

Подать заявку можно через официальный Информационный портал для иностранцев Чехии. Онлайн-регистрация — это обязательный этап для продления визы в Чехии.

Именно во время нее украинцы должны подтвердить намерение продлить временную защиту, а также забронировать дату и время личного визита в отделение МВД, где им вклеят новую визовую наклейку в паспорт или другой документ.

Что нужно сделать для продления визы в Чехии

Зайдите на Информационный портал для иностранцев Чехии. Авторизуйтесь в своем аккаунте — учетные записи из предыдущих лет остаются активными, поэтому создавать новый профиль не нужно. Выберите дату и время приема в одном из отделений Министерства внутренних дел Чехии. Лично приходите в забронированный день и время для получения новой визовой наклейки, подтверждающей продление временной защиты на новый период.

Если у вас возникли проблемы с онлайн-регистрацией для продления визы в Чехии, обращайтесь в Информационную линию по вопросам временной защиты по номеру +420 974 801 802 (Пн–Чт: 8:00–16:00, Пт: 8:00–14:00).

Также вы можете отправить свои вопросы на электронный адрес: ukrajina@mv.gov.cz.