К первой группе инвалидности относятся люди, которые не способны полностью себя обслуживать, нуждаются в постоянном постороннем уходе или помощи. Они полностью или частично зависят от других людей в выполнении жизненно важных социально-бытовых функций.

Люди, которые имеют такую инвалидность, могут рассчитывать на выплаты от государства. Какие предусмотрены льготы лицам с инвалидностью 1 группы в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Пенсия для людей с инвалидностью 1 группы

В 2026 году размер выплат для людей с инвалидностью с детства 1 группы составляет 100% прожиточного минимума для лиц и составляет — 2 595 грн.

Государство также оказывает финансовую помощь людям, которые ухаживают за людьми с инвалидностью с детства.

Сумма выплат составляет:

инвалидность с детства I группы подгруппа А — 5 190 грн, 200% прожиточного минимума;

инвалидность с детства I группы подгруппа Б — 2 595 грн, 100% прожиточного минимума.

Льготы для людей с инвалидностью 1 группы: какая помощь предусмотрена

В зависимости от степени потери здоровья, 1 группа инвалидности может делиться на подгруппы А и Б:

подгруппа А — к ней относятся люди с высокой степенью потери здоровья, которые нуждаются в постоянном постороннем присмотре или помощи; подгруппа Б — к ней относятся люди с высокой степенью потери здоровья, которая вызывает значительную зависимость от посторонних лиц в выполнении важных социально-бытовых функций и частичную неспособность к выполнению отдельных элементов самообслуживания.

Инвалидность определяется после обследования в органах медико-социальной экспертизы. После этого человеку присваивается группа инвалидности и ее степень. Люди с 1 группой инвалидности имеют право на помощь от государства. Рассмотрим подробнее, какие льготы имеют лица с инвалидностью 1 группы.

Льготный проезд в транспорте и внеочередное обслуживание

Лица с инвалидностью 1 группы и люди, которые их сопровождают, имеют право на бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте, кроме такси. Также они имеют право на 50% скидку стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) железнодорожного, воздушного, автомобильного и речного транспорта в период с 1 октября по 15 мая.

Люди с инвалидностью вследствие войны 1 группы, которым исполнилось 85 лет и более, имеют право на бесплатный проезд 1 раз в год (туда и обратно) и 50% скидки с 01 октября по 15 мая без ограничения количества поездок во внутреннем сообщении.

Люди с такой формой инвалидности имеют право на обслуживание вне очереди в кассах городского и междугородного транспорта, а также на предприятиях, учреждениях или организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

Людей с инвалидностью и детей с инвалидностью 1 группы на границах пропускают вне очереди. Мужчины с 1 группой инвалидности имеют право пересекать границу в условиях военного положения.

Бесплатное приобретение лекарственных средств

Лица с инвалидностью, которые получают пенсию, не превышающую минимальный размер пенсии, или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии, в случае амбулаторного лечения имеют право на бесплатное приобретение лекарственных средств. Или с оплатой 50% их стоимости по рецепту врача при амбулаторном лечении.

При таком лечении люди 1 группы инвалидности имеют право на приобретение лекарственных средств по рецептам врачей.

Кроме того, государством предусмотрено предоставление социально-бытового и медицинского обслуживания. На основании индивидуальной программы реабилитации бесплатно или на льготных условиях предоставляются:

протезы глаз, зубов, челюстей;

сурдотехнические средства;

очки, слуховые и голосообразующие аппараты;

протезные изделия и ортопедическая обувь;

эндопротезы, моче- и калоприемники;

средства передвижения (в том числе кресла колесные с электроприводом);

автомобили (при наличии соответствующего медицинского заключения);

мобильные телефоны.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг

Чтобы получить льготы для людей с инвалидностью 1 группы на оплату ЖКУ, необходимо оформить субсидию. Сделать это можно в органах социальной защиты населения.

Обратите внимание! Оформление субсидий на отопление, газ, электроэнергию и воду для лиц с инвалидностью 1 группы осуществляется на общих основаниях, за исключением особо тяжелых заболеваний.

Однако если инвалидность наступила в результате участия в боевых действиях, то в таком случае для граждан, имеющих статус человека с инвалидностью войны 1 группы, предусмотрена 100% скидка:

за пользование жильем в пределах норм — 21 кв. м. общей площади жилья на каждого постоянного жильца в жилом помещении и имеет право на скидку, и дополнительно 10,5 кв. м. на семью;

за пользование коммунальными услугами, а именно — газом, электроэнергией, водой и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

за топливо (в том числе жидкое), в пределах норм, установленных для населения, для домов без центрального отопления.

Люди с инвалидностью, которые являются жертвами нацистских преследований также имеют 100% скидку на оплату ЖКУ.

Льготы предоставляются людям с инвалидностью 1 группы из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (пострадавшим от нее), а также членам их семей.

Скидка предоставляется в размере:

50% скидка на оплату за пользование жильем, коммунальными услугами (электрическая и тепловая энергия, газ, водоснабжение, водоотвод и т.д.), частичная компенсация стоимости топлива в случае, если в доме нет центрального отопления; 50% от установленной платы за проживание в общежитии.

Услуги для людей с инвалидностью 1 группы

Людям с инвалидностью 1 группы могут предоставляться определенные услуги бесплатно или на льготных условиях:

внеочередное и льготное установление квартирных телефонов;

пользование радиотрансляционной точкой для лиц с инвалидностью 1 группы по зрению;

людям с инвалидностью по слуху предоставляются услуги по сурдопереводу и сурдотехника;

бесплатное протезирование для детей с инвалидностью и детям с недостатками умственного или физического развития;

бесплатная специализированная медицинская, психологическая, дефектологическая помощь для детей с инвалидностью и детям с недостатками умственного или физического развития;

детям с недостатками умственного или физического развития и детям с инвалидностью осуществляется бесплатное протезирование (при наличии медицинских показаний).

Родителям детей с инвалидностью также выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за весь период санаторно-курортного лечения ребенка. Для получения такого вида выплат по месту работы необходимо наличие медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за детьми.