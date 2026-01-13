Пільги для людей з інвалідністю 1 групи: що передбачено у 2026 році
До першої групи інвалідності належать люди, які не здатні повністю себе обслуговувати, потребують постійного стороннього догляду або допомоги. Вони повністю або частково залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій.
Люди, які мають таку інвалідність, можуть розраховувати на виплати від держави. Які передбачені пільги особам з інвалідністю 1 групи в Україні у 2026 році — у матеріалі Фактів ICTV.
Пенсія для людей з інвалідністю 1 групи
У 2026 році розмір виплат для людей з інвалідністю з дитинства 1 групи складає 100% прожиткового мінімуму і становить — 2 595 грн.
Держава також надає фінансову допомогу людям, які доглядають за людьми з інвалідністю з дитинства.
Сума виплат становить:
- інвалідність з дитинства I групи підгрупа А — 5 190 грн, 200% прожиткового мінімуму;
- інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б — 2 595 грн, 100% прожиткового мінімуму.
Пенсію по інвалідності отримають й діти з інвалідністю.
Пільги для людей з інвалідністю 1 групи: яка допомога передбачена
Залежно від ступеня втрати здоров’я, 1 група інвалідності може поділятися на підгрупи А і Б.
- підгрупа А — до неї належать люди з високим ступенем втрати здоров’я, які потребують постійного стороннього нагляду або допомоги;
- підгрупа Б — до неї належать люди з високим ступенем втрати здоров’я, який спричиняє значну залежність від сторонніх осіб у виконанні соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання деяких елементів самообслуговування.
Після спеціального обстеження людині присвоюється група інвалідності та її ступінь.
Люди з 1 групою інвалідності мають право на допомогу від держави. Розгляньмо детальніше, які пільги мають особи з інвалідністю 1 групи.
Пільговий проїзд у транспорті та позачергове обслуговування
Люди з інвалідністю 1 групи та особи, що їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі). Також вони мають право на 50% знижку вартості проїзду на внутрішніх маршрутах автомобільного, залізничного, повітряного та річкового транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.
Люди з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, яким виповнилось 85 років та більше, мають право на безплатний проїзд 1 раз на рік (туди і назад) та 50% знижки без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні в період з 01 жовтня до 15 травня.
Люди з такою формою інвалідності мають право на позачергове обслуговування в касах міжміського та міського транспорту, а також на підприємствах, установах чи організаціях, які надають будь-які послуги населенню.
Людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю 1 групи на кордонах пропускають позачергово. Чоловіки з 1 групою інвалідності мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану.
Безоплатне придбання лікарських засобів
Особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, мають право, у разі амбулаторного лікування, на безплатне придбання лікарських засобів за рецептом лікаря. Або з оплатою 50% їх вартості за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні.
Крім того, надається соціально-побутове та медичне обслуговування. Згідно з індивідуальною програмою реабілітації, безплатно або на пільгових умовах можуть надаватися:
- протези очей, зубів, щелеп;
- сурдотехнічні засоби;
- окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати;
- протезні вироби та ортопедичне взуття;
- ендопротези, сечо- та калоприймачі;
- засоби пересування (в тому числі крісла колісні з електроприводом);
- автомобілі (за наявності відповідного медичного висновку);
- мобільні телефони.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг
Щоб отримати пільги для людей з інвалідністю 1 групи на оплату ЖКП, необхідно оформити субсидію. Зробити це можна в органах соціального захисту населення.
Зверніть увагу! Оформлення субсидій на опалення, газ, електроенергію та воду для осіб з інвалідністю 1 групи здійснюється на загальних підставах, за винятком особливо тяжких захворювань.
Однак якщо інвалідність настала в результаті участі в бойових діях, то в такому випадку для громадян, що мають статус людини з інвалідністю війни 1 групи, передбачено 100% знижка:
- за користування житлом в межах норм — 21 кв. м загальної площі житла на кожного постійного мешканця в житловому приміщенні і має право на знижку, і додатково 10,5 кв. м на сім’ю;
- за користування комунальними послугами, а саме — газом, електроенергією, водою та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
- за паливо (у тому числі рідке), в межах норм, встановлених для населення, для будинків без центрального опалення.
Люди з інвалідністю, які є жертвами нацистських переслідувань, також мають 100% знижку на оплату ЖКП.
Пільги надаються людям з інвалідністю 1 групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілим від неї), а також членам їх сімей.
Знижка надається у розмірі:
- 50% знижка на оплату за користування житлом, комунальні послуги (електрична та теплова енергія, газ, водопостачання, водовідведення тощо), вартості палива у разі, якщо в будинку немає центрального опалення;
- 50% від встановленої плати за проживання в гуртожитку.
Послуги для людей з інвалідністю 1 групи
Людям з інвалідністю 1 групи безоплатно чи на пільгових умовах можуть надаватися певні послуги:
- позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів;
- користування радіотрансляційною точкою для осіб з інвалідністю 1 групи по зору;
- людям з інвалідністю по слуху надаються сурдотехніка та послуги із сурдоперекладу;
- безоплатне протезування для дітей з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку;
- безоплатна спеціалізована медична, психологічна, дефектологічна допомога для дітей з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку;
- дітям з вадами розумового або фізичного розвитку та дітям з інвалідністю здійснюється безоплатне протезування (за наявності медичних показань);
- санаторно-курортного лікування дитини.
Батьки дітей з інвалідністю також отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь період санаторно-курортного лікування дитини. Для отримання такого виду виплат за місцем роботи потрібна наявність медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дітьми.