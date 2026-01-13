До першої групи інвалідності належать люди, які не здатні повністю себе обслуговувати, потребують постійного стороннього догляду або допомоги. Вони повністю або частково залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій.

Люди, які мають таку інвалідність, можуть розраховувати на виплати від держави. Які передбачені пільги особам з інвалідністю 1 групи в Україні у 2026 році — у матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія для людей з інвалідністю 1 групи

У 2026 році розмір виплат для людей з інвалідністю з дитинства 1 групи складає 100% прожиткового мінімуму і становить — 2 595 грн.

Держава також надає фінансову допомогу людям, які доглядають за людьми з інвалідністю з дитинства.

Сума виплат становить:

інвалідність з дитинства I групи підгрупа А — 5 190 грн, 200% прожиткового мінімуму;

інвалідність з дитинства I групи підгрупа Б — 2 595 грн, 100% прожиткового мінімуму.

Пенсію по інвалідності отримають й діти з інвалідністю.

Пільги для людей з інвалідністю 1 групи: яка допомога передбачена

Залежно від ступеня втрати здоров’я, 1 група інвалідності може поділятися на підгрупи А і Б.

підгрупа А — до неї належать люди з високим ступенем втрати здоров’я, які потребують постійного стороннього нагляду або допомоги; підгрупа Б — до неї належать люди з високим ступенем втрати здоров’я, який спричиняє значну залежність від сторонніх осіб у виконанні соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання деяких елементів самообслуговування.

Після спеціального обстеження людині присвоюється група інвалідності та її ступінь.

Люди з 1 групою інвалідності мають право на допомогу від держави. Розгляньмо детальніше, які пільги мають особи з інвалідністю 1 групи.

Пільговий проїзд у транспорті та позачергове обслуговування

Люди з інвалідністю 1 групи та особи, що їх супроводжують, мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім таксі). Також вони мають право на 50% знижку вартості проїзду на внутрішніх маршрутах автомобільного, залізничного, повітряного та річкового транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

Люди з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, яким виповнилось 85 років та більше, мають право на безплатний проїзд 1 раз на рік (туди і назад) та 50% знижки без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні в період з 01 жовтня до 15 травня.

Люди з такою формою інвалідності мають право на позачергове обслуговування в касах міжміського та міського транспорту, а також на підприємствах, установах чи організаціях, які надають будь-які послуги населенню.

Людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю 1 групи на кордонах пропускають позачергово. Чоловіки з 1 групою інвалідності мають право перетинати кордон в умовах воєнного стану.

Безоплатне придбання лікарських засобів

Особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, мають право, у разі амбулаторного лікування, на безплатне придбання лікарських засобів за рецептом лікаря. Або з оплатою 50% їх вартості за рецептом лікаря при амбулаторному лікуванні.

Крім того, надається соціально-побутове та медичне обслуговування. Згідно з індивідуальною програмою реабілітації, безплатно або на пільгових умовах можуть надаватися:

протези очей, зубів, щелеп;

сурдотехнічні засоби;

окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати;

протезні вироби та ортопедичне взуття;

ендопротези, сечо- та калоприймачі;

засоби пересування (в тому числі крісла колісні з електроприводом);

автомобілі (за наявності відповідного медичного висновку);

мобільні телефони.

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг

Щоб отримати пільги для людей з інвалідністю 1 групи на оплату ЖКП, необхідно оформити субсидію. Зробити це можна в органах соціального захисту населення.

Зверніть увагу! Оформлення субсидій на опалення, газ, електроенергію та воду для осіб з інвалідністю 1 групи здійснюється на загальних підставах, за винятком особливо тяжких захворювань.

Однак якщо інвалідність настала в результаті участі в бойових діях, то в такому випадку для громадян, що мають статус людини з інвалідністю війни 1 групи, передбачено 100% знижка:

за користування житлом в межах норм — 21 кв. м загальної площі житла на кожного постійного мешканця в житловому приміщенні і має право на знижку, і додатково 10,5 кв. м на сім’ю;

за користування комунальними послугами, а саме — газом, електроенергією, водою та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

за паливо (у тому числі рідке), в межах норм, встановлених для населення, для будинків без центрального опалення.

Люди з інвалідністю, які є жертвами нацистських переслідувань, також мають 100% знижку на оплату ЖКП.

Пільги надаються людям з інвалідністю 1 групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілим від неї), а також членам їх сімей.

Знижка надається у розмірі:

50% знижка на оплату за користування житлом, комунальні послуги (електрична та теплова енергія, газ, водопостачання, водовідведення тощо), вартості палива у разі, якщо в будинку немає центрального опалення; 50% від встановленої плати за проживання в гуртожитку.

Послуги для людей з інвалідністю 1 групи

Людям з інвалідністю 1 групи безоплатно чи на пільгових умовах можуть надаватися певні послуги:

позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів;

користування радіотрансляційною точкою для осіб з інвалідністю 1 групи по зору;

людям з інвалідністю по слуху надаються сурдотехніка та послуги із сурдоперекладу;

безоплатне протезування для дітей з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку;

безоплатна спеціалізована медична, психологічна, дефектологічна допомога для дітей з інвалідністю та дітям з вадами розумового або фізичного розвитку;

дітям з вадами розумового або фізичного розвитку та дітям з інвалідністю здійснюється безоплатне протезування (за наявності медичних показань);

санаторно-курортного лікування дитини.

Батьки дітей з інвалідністю також отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь період санаторно-курортного лікування дитини. Для отримання такого виду виплат за місцем роботи потрібна наявність медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дітьми.