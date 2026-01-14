Міністерство охорони здоров’я та Держпродспоживслужба отримали завдання слідкувати за цінами на лікарські препарати, аби запобігти їх підвищенню.

Уряд взяв під контроль моніторинг цін на ліки

Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі.

– Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держпродспоживслужбі слідкувати за цінами на лікарські засоби. У разі виявлення порушень в націнках уряд буде реагувати і штрафувати таких субʼєктів господарювання, – зазначила Свириденко.

Прем’єр-міністр наголосила, що в умовах холодів через обстріли енергосистеми та сильні морози ліки мають залишатися доступними для всіх.

Наразі готується перелік медичних препаратів, за яким МОЗ та Держлікслужба щотижня відстежуватимуть ціни в аптеках і подаватимуть звіти до Кабінету міністрів.

Раніше українські виробники ліків погодилися знизити на 30% ціни на 100 найпопулярніших препаратів з 1 березня 2025 року.

До переліку входять засоби від кашлю та застуди, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, противиразкові засоби, заспокійливі ліки, очні краплі та назальні спреї.

Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, а близько десяти виробників підписали декларації щодо зниження цін.